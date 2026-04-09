Как во Франции раскрыли самую необычную преступную группировку - РИА Новости, 09.04.2026
18:41 09.04.2026 (обновлено: 20:44 09.04.2026)

Как во Франции раскрыли самую необычную преступную группировку

© AP Photo / Adrienne SurprenantДемонстрация в Париже, Франция
Демонстрация в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Демонстрация в Париже, Франция
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В Париже начался крупный судебный процесс над членами масонской ложи "Атанор". На скамье подсудимых 22 человека, которым вменяется целый букет кровавых преступлений, включая убийства по найму, покушения, тяжкие телесные повреждения и мафиозный сговор.
Как вскрылись кровавые подробности?

Мафиозная сеть масонов

По крайней мере тринадцати обвиняемым грозит пожизненное заключение. Большинство обвиняемых в возрасте от 30 до 73 лет ранее не привлекались к уголовной ответственности.
По версии следствия, преступная группа совершала убийства, покушения на убийство, нападения при отягчающих обстоятельствах и преступные сговоры в интересах мафиозной сети в отеле "Атанор" в парижском пригороде Пюто.
Предполагаемыми организаторами преступного сообщества являются Жан-Люк Багур, Фредерик Вальо и Даниэль Болье — члены масонской ложи.

Заказ на семьдесят тысяч евро

Расследование, состоящее из множества эпизодов, началось с неудавшегося покушения в июле 2020 года. Тогда двое военнослужащих французского парашютно-десантного полка были арестованы с оружием в руках недалеко от дома бизнес-коуча Мари-Элен Дини.
Позже они заявили следователям, что их попросили убить Дини по поручению французского государства, так как она сотрудничала с израильской разведкой "Моссад".
CC BY-SA 4.0 / 3SchluesselLoge / Der Meister - Schaue über dich!Символика масонов
Символика масонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
CC BY-SA 4.0 / 3SchluesselLoge / Der Meister - Schaue über dich!
Символика масонов
Полицейские быстро вышли на "почтенного мастера ложи" Багура, бизнес-тренера и конкурента Дини. По версии следствия, за 70 тысяч евро Жан‑Люк Багур, которому сейчас 69 лет, поручил устранение своей конкурентки другому "брату" по ложе — Фредерику Вальо.
Вальо, предположительно, выступал посредником между заказчиком и организатором множества преступлений и правонарушений Даниэлем Болье, являвшимся отставным сотрудником Центрального управления внутренней разведки.
Исполнителями якобы были Себастьян Леруа, частный охранник, и его подельники из числа военных.

Действуют во зло

Среди других преступлений группировке вменяют убийство автогонщика Лорана Паскуали, которое, по версии обвинения, произошло из-за неуплаченного долга перед партнерами Вальо.
Также предполагается, что преступники замешаны в одном из случаев промышленного шпионажа, в ходе которого было совершено нападение на женщину-предпринимателя на улице и похищение ее компьютера.
Казалось бы, обычные криминальные разборки... Но вот что совершенно нетипично в деле "Атанор", так это прямое участие масонской структуры в качестве ядра оперативного управления преступными действиями.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды
Адвокат Дини Жан-Уильям Везине сказал: "Моего клиента пугает тот факт, что ключевые фигуры в этом деле — полицейские, бывшие агенты Главного управления внутренней безопасности и масоны, это именно те люди, которые должны действовать на благо общества".
Процесс, который проходит в Париже, по оценкам, продлится не менее трех месяцев.
 
 
 
