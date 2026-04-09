Как во Франции раскрыли самую необычную преступную группировку

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В Париже начался крупный судебный процесс над членами масонской ложи "Атанор". На скамье подсудимых 22 человека, которым вменяется целый букет кровавых преступлений, включая убийства по найму, покушения, тяжкие телесные повреждения и мафиозный сговор.

Как вскрылись кровавые подробности?

Мафиозная сеть масонов

По крайней мере тринадцати обвиняемым грозит пожизненное заключение. Большинство обвиняемых в возрасте от 30 до 73 лет ранее не привлекались к уголовной ответственности.

По версии следствия, преступная группа совершала убийства, покушения на убийство, нападения при отягчающих обстоятельствах и преступные сговоры в интересах мафиозной сети в отеле "Атанор" в парижском пригороде Пюто.

Предполагаемыми организаторами преступного сообщества являются Жан-Люк Багур, Фредерик Вальо и Даниэль Болье — члены масонской ложи.

Заказ на семьдесят тысяч евро

Расследование, состоящее из множества эпизодов, началось с неудавшегося покушения в июле 2020 года. Тогда двое военнослужащих французского парашютно-десантного полка были арестованы с оружием в руках недалеко от дома бизнес-коуча Мари-Элен Дини.

Позже они заявили следователям, что их попросили убить Дини по поручению французского государства, так как она сотрудничала с израильской разведкой "Моссад".

Полицейские быстро вышли на "почтенного мастера ложи" Багура, бизнес-тренера и конкурента Дини. По версии следствия, за 70 тысяч евро Жан‑Люк Багур, которому сейчас 69 лет, поручил устранение своей конкурентки другому "брату" по ложе — Фредерику Вальо.

Вальо, предположительно, выступал посредником между заказчиком и организатором множества преступлений и правонарушений Даниэлем Болье, являвшимся отставным сотрудником Центрального управления внутренней разведки.

Исполнителями якобы были Себастьян Леруа, частный охранник, и его подельники из числа военных.

Действуют во зло

Среди других преступлений группировке вменяют убийство автогонщика Лорана Паскуали, которое, по версии обвинения, произошло из-за неуплаченного долга перед партнерами Вальо.

Также предполагается, что преступники замешаны в одном из случаев промышленного шпионажа, в ходе которого было совершено нападение на женщину-предпринимателя на улице и похищение ее компьютера.

Казалось бы, обычные криминальные разборки... Но вот что совершенно нетипично в деле "Атанор", так это прямое участие масонской структуры в качестве ядра оперативного управления преступными действиями.

Адвокат Дини Жан-Уильям Везине сказал : "Моего клиента пугает тот факт, что ключевые фигуры в этом деле — полицейские, бывшие агенты Главного управления внутренней безопасности и масоны, это именно те люди, которые должны действовать на благо общества".