"Не будем мириться": глава МИД Финляндии набросилась на Трампа

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Финляндия и другие страны ЕС не потерпят агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.

"Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями — если они сами по себе представляют угрозу, — или, тем более, с тем, что за ними может стоять", — сказала она.

По ее словам, сейчас есть прекрасная возможность сохранить мир между США Ираном , поэтому агрессивная риторика Трампа недопустима.

"Сейчас есть действительно хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе, и я разговаривала с коллегами в регионе последние несколько дней, а точнее — последние несколько часов, и теперь в воздухе витает надежда", — подытожила политик.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива , на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану . Движение " Хезболлах " в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.