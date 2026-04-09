"Не будем мириться": глава МИД Финляндии набросилась на Трампа

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Финляндия и другие страны ЕС не потерпят агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.
"Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями — если они сами по себе представляют угрозу, — или, тем более, с тем, что за ними может стоять", — сказала она.
"Сейчас есть действительно хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе, и я разговаривала с коллегами в регионе последние несколько дней, а точнее — последние несколько часов, и теперь в воздухе витает надежда", — подытожила политик.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "недопониманием" споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.