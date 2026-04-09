Экономика ЕС пострадает, несмотря на перемирие в Иране, предупредили в ЕК

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз на рост экономики ЕС в этом году на фоне неопределенности вокруг последствий ближневосточного конфликта.