Экономика ЕС пострадает, несмотря на перемирие в Иране, предупредили в ЕК - РИА Новости, 09.04.2026
09:27 09.04.2026
Экономика ЕС пострадает, несмотря на перемирие в Иране, предупредили в ЕК

Домбровскис: ЕС угрожает стагфляционный шок, несмотря на перемирие в Иране

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок", - заявил Домбровскис в интервью газете Financial Times.
Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС столкнется с замедлением роста валового внутреннего продукта, а также усилением инфляции.
По его словам, Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз на рост экономики ЕС в этом году на фоне неопределенности вокруг последствий ближневосточного конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
