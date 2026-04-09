Умер первый покоривший Эверест американец

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Альпинист Джим Уиттакер, первый американец, покоривший Эверест в 1963 году, скончался в возрасте 97 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление его семьи.
"Умер знаменитый альпинист Джим Уиттакер, первый американец, покоривший Эверест. Ему было 97 лет", - пишет агентство.
Отмечается, что мужчина скончался в своем доме в штате Вашингтон во вторник.
В заявлении семьи напомнили, что помимо Эвереста Уиттакер возглавил множество других восхождений, в том числе Международное мирное восхождение на Эверест в 1990 году, которое объединило альпинистов из США, СССР и Китая с целью продемонстрировать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле.
"Джим всю жизнь был сторонником мира и глубоко верил в способность общих проблем в дикой среде объединять людей, независимо от границ и идеологий", - добавили родственники Уиттакера.