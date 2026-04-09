© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: дом по реновации построят в Академическом районе в рамках КРТ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На юго-западе Москвы в Академическом районе планируется реорганизовать участок по программе комплексного развития территорий и возвести там жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На улице Кржижановского в Академическом районе создадут новое городское пространство. Под редевелопмент по проекту комплексного развития территории отведен участок площадью 1,21 гектара. На нем планируется построить жилой дом для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города добавил, что на первом этаже жилого комплекса смогут открыться магазины, заведения общепита, сервисы и бытовые службы. Это поспособствует созданию примерно 100 рабочих мест. На подземном этаже новостройки еще возведут парковку.

В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что участок, где будут проводить редевелопмент, расположен рядом со станциями метро "Профсоюзная" и "Академическая".

На этой территории за шесть лет возведут новостройку общей площадью 42 тысячи "квадратов", а во дворе – детские площадки и зоны для занятий спортом. Кроме того, рядом есть школы, несколько медицинских учреждений, включая больницу имени Виноградова и ветеринарную клинику, спортивные и деловые центры, заведения общепита и магазины, добавили в градкомплексе.