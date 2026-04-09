Сенатор назвал голубыми мечтами слова Зеленского о встрече с Путиным

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал голубыми мечтами слова Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Это такие голубые мечты господина Зеленского. Во-первых, он нелегитимен. Давайте начнем с этого. Что с ним встречаться? С ним может встретиться любой гражданин России, но не сам президент. Во-вторых, о чем говорить? Мы даже не знаем, о чем с ним говорить", - сказал Джабаров в беседе с "Газетой.Ru".
"Все, что ему предлагали, и все, о чем его спрашивали, он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего - перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее. Поэтому я думаю, что надо очень спокойно относиться к высказываниям Зеленского", - продолжил парламентарий.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Американский президент Дональд Трамп ранее говорил, что США хотели бы увидеть встречу Путина с Зеленским для заключения сделки по Украине. Он также выражал удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для урегулирования. По словам Трампа, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.
