Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновили

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщает ФТС РФ.
В среду вечером Военно-Грузинская дорога закрылась для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий. В четверг днем пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" был открыт для всех видов транспорта за исключением большегрузного.
"Движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс возобновлено для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
