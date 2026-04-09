Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновили

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщает ФТС РФ.

В среду вечером Военно-Грузинская дорога закрылась для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий. В четверг днем пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" был открыт для всех видов транспорта за исключением большегрузного.