В Госдуме предложили обязать чиновников проводить онлайн-приемы граждан
19:58 09.04.2026
В Госдуме предложили обязать чиновников проводить онлайн-приемы граждан

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Георгий Арапов, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили обязать глав районов, мэров и региональных министров проводить не менее раза в месяц открытые стримы-приемы граждан в интернете.
По словам депутатов, значительная часть людей, особенно жители удаленных территорий, работающие граждане, родители с детьми и пожилые люди, не имеют удобного канала, чтобы задать вопрос главе района, мэру и руководителю регионального министерства напрямую и получить публичный ответ по существу.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Одним из способов решить эту проблему могло бы стать установление обязанности для глав муниципальных районов, глав городских округов, мэров и руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации проводить не реже одного раза в месяц открытые стримы-приемы граждан в сети интернет", - говорится в обращении.
Парламентарии также предложили внести изменения в соответствующие постановления правительства РФ, предусмотрев в них отдельный показатель, связанный с регулярным проведением таких ежемесячных стримов-приемов граждан.
По мнению авторов инициативы, целесообразно учитывать не только сам факт проведения таких эфиров, но и их периодичность, открытость для вопросов граждан, количество обработанных обращений и последующую отработку поступивших проблем.
Одновременно, как уточнили депутаты, отказ от проведения такого приема не должен быть обычной практикой, поскольку технические возможности для онлайн-трансляций и сбора вопросов сегодня уже существуют практически во всех регионах и муниципалитетах.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит сделать общение власти с гражданами более регулярным и доступным, сократит дистанцию между жителями и руководителями на местах, даст людям более простой способ донести проблему без поездок и длительной записи на прием, а также позволит оценивать работу муниципальной и региональной власти не только по формальным показателям, но и по реальной открытости к обратной связи.
