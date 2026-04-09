Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС прибыл в Дагестан - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 09.04.2026 (обновлено: 10:44 09.04.2026)
Глава МЧС прибыл в Дагестан

Глава МЧС прибыл в Дагестан, где оценит ситуацию после наводнения

© Фото : МЧС России/MAX
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии.
Вместе с ним в Дагестан прилетели главы Минприроды и Минстроя Александр Козлов и Ирек Файзуллин.
Местные жители и волонтеры ликвидируют последствия наводнения в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Глава Минприроды предупредил о третьей волне паводка в Дагестане
7 апреля, 17:32
"Сейчас мы отправимся на облет, изучим и оценим ситуацию на местах", - сказал глава МЧС на совещании в аэропорту, которое он провел сразу после прилета.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, Куренков совершит облет наиболее пострадавших территорий.
"Он лично оценит оперативную обстановку и проконтролирует работы по ликвидации последствий, которые ведутся в круглосуточном режиме. Министр посетит пункты временного размещения, проверит условия проживания эвакуированных жителей и обеспеченность их всем необходимым", - сказали в МЧС.
Геджухское водохранилище в Дагестане, где произошел прорыв дамбы - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Географ назвал возможные последствия прорыва дамбы в Дагестане
Вчера, 08:08
 
РоссияРеспублика ДагестанМахачкалаАлександр КуренковИрек ФайзуллинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала