Глава МЧС прибыл в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии.

"Он лично оценит оперативную обстановку и проконтролирует работы по ликвидации последствий, которые ведутся в круглосуточном режиме. Министр посетит пункты временного размещения, проверит условия проживания эвакуированных жителей и обеспеченность их всем необходимым", - сказали в МЧС.