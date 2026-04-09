Чувашия отправила бойцам СВО стройматериалы и медикаменты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Две фуры с гуманитарной помощью отправили участникам специальной военной операции из Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Отправили очередной, уже 82-й гуманитарный конвой нашим бойцам... Две 20-тонные фуры, наполненные тем, что сейчас так необходимо на передовой. В составе – строительные материалы, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, питьевая вода, а также личные посылки от родных. Ребята должны чувствовать мощный тыл", - написал Николаев в Max.

Он отметил, что все отправленное - более 150 маскировочных сетей, костюмы "леший", окопные свечи – помогает бойцам выполнять боевые задачи и сохранять безопасность.