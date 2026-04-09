Чистый четверг 2026 года: какого числа, суть праздника и традиции

Чистый четверг – это особый день Страстной недели, который отмечается за три дня до Пасхи, а его история тесно связана с историей Тайной вечери. Какого числа он отмечается в 2026 году, смысл, традиции и запреты Великого четверга, а также народные приметы — в материале РИА Новости.

Когда будет Чистый четверг в 2026 году

Дата Чистого четверга напрямую зависит от даты празднования главного христианского праздника — Пасхи, которая каждый год выпадает на разные числа. Время его наступления рассчитывают по особому методу – пасхалии.

В соответствии с церковными канонами, празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, но при условии, что оно было строго не ранее дня весеннего равноденствия.

Так как в 2026 году православные отметят Пасху 12 апреля, то Чистый четверг (если отступить от этой даты три дня назад) выпадает на 9 апреля.

Что такое Чистый четверг

На самом деле, "Чистый четверг" – название сугубо народное. В церковном календаре этот день, как и остальные дни предшествующей Пасхе Страстной седмицы, именуется Великим. В православной традиции этот день – один из важнейших на Страстной неделе, во время которой христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

Однако слово "Чистый" все же связано с церковной традицией, истоки которой можно узнать из Евангелия. Перед Тайной вечерей Христос вместе с учениками должны были по существовавшему в те времена обычаю омыть ноги. Данную обязанность в большинстве случаев возлагали на слуг, однако в тот день в этой роли выступил сам Христос. Именно поэтому на службе в храмах в этот день совершается чин омовения ног.

Однако очиститься в этот день полагается не только физически, но прежде всего — духовно. Это полагается сделать через исповедь и причастие.

История и значение праздника

Подробное описание событий Тайной вечери можно найти в Евангелии от Иоанна.

"Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан”, – свидетельствует евангелист Иоанн.

Тем самым, как гласит церковное вероучение, Христос проявил высшее смирение, а также показал пример, которому должно следовать каждому христианину.

Из письменных источников известно, что уже в IV столетии верующие собирались в этот день на таинство причастия. Тогда же стали совершать особые службы, дабы очистить душу перед грядущим праздником Пасхи.

Особое внимание уделяют Страстному четвергу и западные христиане. В Римско-католической церкви в этот день в храмах освящают миро – ароматическое масло, которым помазывают верующих во время конфирмации и монархов во время коронации.

Вечером четверга также совершается обряд омовения ног. В Ватикане его проводит папа римский.

© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool Папа римский Франциск во время омовения ног мигрантам в центре для беженцев в городе Кастельнуово-ди-Порто. Архивное фото

В некоторых костелах также служат "Темную полунощницу" — ночную службу, во время которой вспоминается последняя беседа Иисуса с апостолами, его молитва в Гефсиманском саду, а также суд у Понтия Пилата.

“Несмотря на отдельные различия в датах, формах и литургических деталях, суть праздника Чистого четверга для всех христианских конфессий, включая православие и католичество, остается единой: этот день для верующих — знаковый повод в ходе последней недели Великого поста вспомнить историю Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное таинство Церкви – евхаристию (Святое Причастие), а также осознать силу любви, самопожертвования и милосердия, с которыми Христос принял свою судьбу по воле Божьей и ради очищения человечества от грехов”, — говорит религиовед Александр Стенько.

Сравнение традиций и Чистый четверг в православии и католицизме Православие Католицизм Название Великий четверг (в народе — Чистый четверг) Великий четверг (Maundy Thursday) Дата в 2026 году 9 апреля 2 апреля Пасха в 2026 году 12 апреля 5 апреля Утреннее богослужение Литургия Василия Великого Месса освящения мира и благословения елея Вечернее богослужение Чтение 12 отрывков из Евангелий, посвященных последним дням Христа Богослужение, в рамках которого вспоминают события Тайной вечери Чин омовения ног Архиереи в кафедральных соборах омывают ноги 12 священникам или монахам Священники омывают ноги 12 прихожанам Причащение верующих Стремятся все верующие Стремятся все верующие Освящение мира Патриарх освящает святое миро в Храме Христа Спасителя Епископы проводят освящение мира в местных кафедральных соборах

Церковные традиции Великого четверга

Великий четверг является одним из ключевых дней Страстной седмицы, а потому с ним связан ряд важных церковных традиций.

Утреннее богослужение

В наши дни верующие обычно идут на литургию Василия Великого, во время которой вспоминается центральное событие Тайной вечери – установление таинства евхаристии. Согласно Евангелию, Христос преподал сначала ученикам хлеб, сказав: "приимите, ядите; сие есть Тело Мое". А затем взял чашу с вином со словами: "сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая".

"Я смотрю на руки, и в них течет кровь Христова", – рассуждал один из авторитетнейших подвижников X века Симеон Новый Богослов, комментируя эти строки.

Именно поэтому верующие стараются причаститься именно в Чистый четверг. Ведь евхаристия объединяет вокруг Христа его самых близких, самых верных учеников.

Вечерняя служба

Вечером в Великий четверг православные идут в церковь на еще одну особую службу – чтение "Двенадцати страстных Евангелий". Стоя с зажженными свечами, они слушают отрывки из Священного Писания о последних часах земной жизни Иисуса: о его аресте, суде, распятии и смерти. Как правило, отрывки для этого выбираются из каждого из Евангелий, а число 12 соответствует количеству апостолов.

Чин омовения ног

Священнослужители из числа епископата в Чистый четверг проводят особый обряд омовения – по примеру того, как это сделал Иисус Христос перед Тайной вечерей. Обычно действо совершает архиерей, который омывает ноги 12 священникам. Как правило, он осуществляется в кафедральных соборах, иногда — в отдельных монастырях.

Исповедь и причастие верующих

Так как Великий четверг связан в первую очередь с духовным, а не физическим очищением, то в этот день верующим рекомендовано исповедаться в своих грехах и причаститься. Ведь считается, что именно во время Тайной вечери Христос впервые установил таинство Евхаристии, благословив хлеб и вино, которые разделил с учениками.

Исповедь и причастие при этом представляют собой два совершенно разных таинства, однако на практике они часто следуют друг за другом.

Освящение мира

Еще одна важная традиция, связанная с Великим четвергом — это освящение приготовленного особым образом ароматического масла (проводится не каждый год, а по мере необходимости). Оно носит название миро, и освящается такое масло, предназначенное для таких церковных обрядов как миропомазание, именно в Великий четверг. Освящает миро патриарх, а после масло направляется в различные епархии.

Народные традиции и обычаи Чистого четверга

За минувшие столетия появилось и немало народных традиций, связанных в Великим четвергом. Некоторые из них перекликаются с церковными обрядами.

Омовение и купание до рассвета

Одна из главных народных традиций Чистого четверга – обязательно помыться в бане. Так в старину на Руси готовились к встрече Пасхи.

Кроме того, крестьяне старались умыться колодезной водой до восхода солнца. Считалось, что вода в этот день обладает целебными свойствами именно в это время, а также может помочь очиститься от дурных мыслей и возможных недугов.

Генеральная уборка дома

С праздником связано немало очистительных обрядов. Например, в Великий четверг в буквальном смысле выносили сор из избы – избавлялись от всего ненужного, что накопилось за год. В XIX веке крестьянки даже прятали подальше кружевные занавески, зеркала и украшения. Жилище в предпасхальные дни приобретало довольно аскетичный вид.

И по сей день многие стремятся в этот день навести порядок в доме: провести уборку, вымыть полы и окна, расставить все по местам. Для некоторых данный процесс даже превратился в своеобразный ритуал.

Выпечка пасхальных куличей

В этот день на Руси многие старались испечь предназначенные для празднования Пасхи куличи. Часть современных хозяек также придерживается данной традиции, считая, что после духовного обновления и очищения в этот важный день праздничные угощения получатся особенно вкусными.

К слову, готовить куличи и пасху тоже необходимо правильно: не ругаться и не предаваться злым или грустным мыслям в процессе работы над тестом, думать о хорошем, прочитать молитву.

Покраска яиц

Красить яйца к Пасхе наши предки также нередко предпочитали именно в четверг, чтобы после освятить их во время церковной службы.

Пересчет денег

Народная традиция, которая не находит поддержки у церкви, — это пересчет денег. Все имеющиеся в доме наличные пересчитывают трижды (утром, днем и вечером), при этом мысленно призывая к себе достаток. Считалось, что подобным образом можно привлечь финансовое благополучие.

Стрижка волос и ногтей

Некоторые россияне стремятся записаться на стрижку именно в Чистый четверг, ведь считается, что волосы после такой процедуры именно в этот день будут расти быстрее и станут более густыми. Благоприятным этот день называют также и для стрижки ногтей.

Прямого запрета на это священнослужители не дают, однако настоятельно рекомендуют предпочесть походу в парикмахерскую службу в храме.

Избавление от старых вещей

Наводя порядок в Чистый четверг, можно заодно избавиться и от ненужных вещей, которые только заполняют пространство квартиры или дома. Если ненужные более предметы находятся в хорошем состоянии, их можно раздать нуждающимся.

Что можно и нельзя делать

Прежде всего представители Церкви рекомендуют россиянам в Великий четверг посетить службу, уделить время молитве, исповедоваться и причаститься. Все остальные существующие традиции (многие из которых относятся к категории народных и зачастую не вызывают одобрения духовенства) можно отложить и на потом.

Действует в этот день и ряд запретов. Например, не рекомендуется:

обижать родных и близких, ссориться с ними;

заниматься тяжелым физическим трудом (эти дни должны быть посвящены подготовке к Пасхе);

лениться;

устраивать слишком шумные развлечения, с алкогольными напитками и так далее;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные приметы и поверья

Практически с каждым днем календаря в народе связаны особые приметы, которые по погоде или поведению птиц и животных старались предсказать будущее (например, грядущий урожай или погоду на лето)

Помимо этого в старину в ночь с Чистого четверга на пятницу в избах зажигали "страстную" свечу. Считалось, что она убережет жилище от напастей и невзгод.

Для этого же некоторые крестьяне вешали на двери еловые или можжевеловые ветки. А также окропляли вход в дом святой водой.

По Великому четвергу также определяли, будет ли весь грядущий год в семье благополучие. Поэтому старались совершить все необходимые обряды.

Народные приметы в Чистый четверг Примета / Поверье Значение и толкование Солнечный и ясный день Весна будет теплой и солнечной Идет дождь или поднялся сильный ветер Впереди ожидает пасмурная и ветренная весна Выпал снег Грядущее лето будет жарким Небо затянуто облаками Стоит ждать в будущем хороший урожай Попасть под дождь в этот день В будущем ждет удача

Как отмечают Чистый четверг в разных странах

Не только православные отмечают Великий четверг: для жителей католических стран этот день также является значимым, при этом с ним могут быть связаны различные традиции (в том числе — достаточно уникальные).