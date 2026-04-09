Чернышенко оценил развитие спортивной инфраструктуры в Самарской области - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
17:42 09.04.2026 (обновлено: 18:06 09.04.2026)
Чернышенко оценил развитие спортивной инфраструктуры в Самарской области

Чернышенко оценил уровень развития спортивной инфраструктуры в Самарской области

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уровень обеспеченности жителей Самарской области спортивными сооружениями и доля граждан, систематически занимающихся спортом, превысили план на 2025 год, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
«
"Ваша работа в области спорта приносит результаты: по итогам прошлого года уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся спортом, и удовлетворенность условиями превысили план", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
В 2025 году в Самарской области доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 62,5%, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 45,9%, а уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом – 61,4%.
Чернышенко также отметил активную работу Самарской области по реализации национального проекта "Молодежь и дети". В программе "Приоритет-2030" участвуют три вуза, также открыты три передовые инженерные школы, в 2022-2026 годах созданы десять кластеров "Профессионалитета".
