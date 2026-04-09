Новый этап строительства метротрама стартовал в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр - РИА Новости. Новый этап строительства линии метротрамвая "Север-Юг", где будет использован тоннелепроходческий механизированный комплекс "Мария", стартовал в Челябинске 9 апреля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В Челябинске продолжаем строительство метротрамвая. Сегодня запустили проходку второго тоннеля на линии "Север–Юг" — от "Улицы Овчинникова" в сторону "Торгового центра". В работу вышел тоннелепроходческий комплекс "Мария". Ему предстоит пройти более 2 километров подземного пути", - написал глава региона в Max.

По его словам, это непростой участок — строители работают в сложных грунтах. Поэтому используется специальное модернизированное оборудование и отдельные технические решения под условия Челябинска, пояснил он.

Текслер добавил, что параллельно готовятся к запуску новые участки на севере линии — в районе улицы Косарева и улицы Каслинской. "Там продолжается подготовка стартовых котлованов и инфраструктуры для дальнейшей проходки", - пояснил глава региона.

По данным пресс-службы правительства региона, тоннелепроходческий комплекс "Мария" ранее использовался на строительстве Большой кольцевой линии московского метро и был специально модернизирован для челябинского проекта.

Подрядчик – Группа компаний "Моспроект-3" – совместно со специалистами компании-субподрядчика ООО "16-е Управление СиАрСиСи" полностью выполнила подготовку к проходке, уточняется в сообщении. Для работы в сложных грунтах на строительную площадку доставили новый ротор, разработанный для скальных пород, которые преобладают по трассе. Заместитель генерального директора по строительству ГК "Моспроект-3" Евгений Смирнов отметил, что совместно с экспертами НИЦ Тоннельной ассоциации России было разработано уникальное техническое решение для ведения проходки, что подчеркивает инновационность всего проекта.

Первый тоннель на этом участке компания-субподрядчик уже успешно прокладывает с декабря 2025 года с помощью щита "Полина", преодолев за три месяца более 150 метров в сложных геологических условиях, уточняется в сообщении. Несмотря на чередование мягких и твердых скальных пород, оборудование позволяет вести проходку, и тоннели будут построены в соответствии с планами, поясняется в сообщении.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в разных городах России продолжается создание новых линий метро, где применяются одни из самых технологически сложных методов строительства транспортной сети. "Проект метротрамвая в городе Челябинске, который реализуем по поручению президента, станет неотъемлемой частью современной транспортной инфраструктуры города и повысит комфорт поездок. Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Мария" приступил к работе на участке от остановочного пункта "Улица Овчинникова" до станции "Торговый центр". Общая протяженность правого перегонного тоннеля на этом отрезке составит 2170 метров, для чего будет смонтировано 1549 колец высокоточной железобетонной обделки", – цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.

Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов поблагодарил заказчика и подрядчиков за соблюдение графика запуска второго ТПМК. "Это очередное знаковое событие в метростроении Челябинской области. Запуск тоннелепроходческого комплекса позволит ускорить производство работ по проходке. Характеристики равнозначны предыдущему. Режущие инструменты, оснастка и подготовительные работы применены по тем же технологиям, они проработаны под Челябинск. Надеюсь, что будем идти вперед и ускорять графики, заканчивать технологические циклы", - сказал он журналистам.

Пресс-служба отмечает, что активные работы ведутся и на других участках линии. На остановочном пункте "Улица Косарева" почти полностью подготовлен стартовый котлован, откуда два щита вскоре начнут прокладку тоннелей в сторону станции "Торговый центр". Для минимизации неудобств для горожан на проспекте Победы уже проложен новый участок объездных трамвайных путей. Аналогичные работы по переустройству путей готовятся и на улице Каслинской для организации третьего стартового котлована.