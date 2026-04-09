"Секс-символ в наручниках": Бурак Дениз стал фигурантом громкого дела

Его называют секс-символом турецкого кино, сериалы с ним собирают миллионы зрителей от Москвы и Парижа до самых окраин Латинской Америки, а гонорары измеряются десятками тысяч долларов за эпизод. Но сегодня, 9 апреля 2026 года, 35-летний Бурак Дениз оказался в числе задержанных по делу о наркотиках. Как молодая звезда с головокружительной карьерой угодила в центр громкого скандала?

Биография Бурака Дениза

История взлета

Бурак Дениз родился 17 февраля 1991-го в Стамбуле и вырос в городе Измит. В старших классах посещал актерские мастер-классы. Поступил в государственный вуз на факультет истории искусств, параллельно с учебой пробовал себя в кино. Дебют состоялся в 2011-м в молодежном сериале "Школьный дневник", за ним последовали другие небольшие роли.

© Bi Yapim (2016-2017) Бурак Дениз

Настоящий прорыв случился в 2016-м. Его пригласили на главную роль в романтической комедии "Любовь не понимает слов". Сериал стал хитом не только в Турции, но и за рубежом.

После этого успеха на Бурака посыпались предложения. В 2017-м снялся в драме "Наша история". Дениз доказал, что может играть не только романтических героев, но и сложные драматические характеры.

В 2021-м вышел криминальный сериал "Я из Мараша", в 2023-м он снялся в сериале "Королева змей" для Netflix.

Звездные гонорары и статус секс-символа

К середине 2020-х Бурак стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Турции. По данным СМИ, его состояние оценивается в $12 миллионов.

© Ay Yapim (2013-2015) Кадр из сериала "Прилив"

Ежемесячный доход актера достигает $60 тысяч, за один эпизод сериала он получает около $15 тысяч. Годовой доход превышает $1,3 миллиона, включая гонорары за съемки, рекламные контракты и коммерческие выступления.

В 2017-м Бурак получил награду GQ Men of the Year в номинации "Восходящая звезда года", а в 2024-м снова был отмечен той же премией — на этот раз как "Экранная звезда года".

Внешность и актерский талант сделали его настоящим секс-символом не только в Турции, но и далеко за ее пределами. В 2023-м он впервые посетил Индию, где его встречали как суперзвезду. На кинофестивале FICCI Frames в Мумбае Дениз признался , что мечтает поработать с Шах Рукх Кханом , Аамиром Кханом и Приянкой Чопрой

© Bi Yapim (2016-2017) Бурак Дениз © Bi Yapim (2016-2017) Бурак Дениз

Причина задержания актера

Сегодня утром, 9 апреля 2026-го, Турция проснулась от шокирующей новости. Власти провели масштабную операцию по задержанию известных публичных лиц в рамках расследования дела о наркотиках.

Среди задержанных — 11 человек, включая некоторых из самых ярких актеров молодого поколения. В список попали Бурак Дениз, актриса Хафсанур Санджактутан (играет главную роль в сериале "Ревность" с самыми высокими рейтингами в стране), а также известный рэпер Норм Эндер (Эндер Эроглу) и еще несколько музыкантов.

Всего прокуратура выдала ордера на арест 14 человек. Власти задержали 11 из них, еще двое находятся в розыске, а один, как выяснилось, находится за границей.

© Bi Yapim (2016-2017) Кадр из сериала "Любовь не понимает слов"

Расследование ведет Стамбульская прокуратура. Подозреваемым инкриминируют "приобретение, получение или хранение наркотических или стимулирующих веществ для личного пользования", "употребление наркотических или стимулирующих веществ" и "поставку наркотических или стимулирующих веществ".

Это уже не первая волна задержаний в турецкой индустрии развлечений. Масштабное расследование началось в октябре 2025-го. За несколько месяцев власти задержали десятки актеров, журналистов, музыкантов, инфлюенсеров, продюсеров и бизнесменов.

Среди ранее задержанных была и актриса Ханде Эрчел — партнерша Дениза по сериалу "Кто-то совсем другой" и звезда "Постучись в мою дверь".