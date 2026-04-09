Рейтинг@Mail.ru
Дениз Бурак: биография, фото и причина задержания актера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 09.04.2026 (обновлено: 18:06 09.04.2026)

"Секс-символ в наручниках": Бурак Дениз стал фигурантом громкого дела

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
Его называют секс-символом турецкого кино, сериалы с ним собирают миллионы зрителей от Москвы и Парижа до самых окраин Латинской Америки, а гонорары измеряются десятками тысяч долларов за эпизод. Но сегодня, 9 апреля 2026 года, 35-летний Бурак Дениз оказался в числе задержанных по делу о наркотиках. Как молодая звезда с головокружительной карьерой угодила в центр громкого скандала?

Биография Бурака Дениза

История взлета

Бурак Дениз родился 17 февраля 1991-го в Стамбуле и вырос в городе Измит. В старших классах посещал актерские мастер-классы. Поступил в государственный вуз на факультет истории искусств, параллельно с учебой пробовал себя в кино. Дебют состоялся в 2011-м в молодежном сериале "Школьный дневник", за ним последовали другие небольшие роли.
Настоящий прорыв случился в 2016-м. Его пригласили на главную роль в романтической комедии "Любовь не понимает слов". Сериал стал хитом не только в Турции, но и за рубежом.
После этого успеха на Бурака посыпались предложения. В 2017-м снялся в драме "Наша история". Дениз доказал, что может играть не только романтических героев, но и сложные драматические характеры.
В 2021-м вышел криминальный сериал "Я из Мараша", в 2023-м он снялся в сериале "Королева змей" для Netflix.

Звездные гонорары и статус секс-символа

К середине 2020-х Бурак стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Турции. По данным СМИ, его состояние оценивается в $12 миллионов.
Ежемесячный доход актера достигает $60 тысяч, за один эпизод сериала он получает около $15 тысяч. Годовой доход превышает $1,3 миллиона, включая гонорары за съемки, рекламные контракты и коммерческие выступления.
В 2017-м Бурак получил награду GQ Men of the Year в номинации "Восходящая звезда года", а в 2024-м снова был отмечен той же премией — на этот раз как "Экранная звезда года".
Внешность и актерский талант сделали его настоящим секс-символом не только в Турции, но и далеко за ее пределами. В 2023-м он впервые посетил Индию, где его встречали как суперзвезду. На кинофестивале FICCI Frames в Мумбае Дениз признался, что мечтает поработать с Шах Рукх Кханом, Аамиром Кханом и Приянкой Чопрой.

Фото: как выглядит Бурак Дениз

Причина задержания актера

Сегодня утром, 9 апреля 2026-го, Турция проснулась от шокирующей новости. Власти провели масштабную операцию по задержанию известных публичных лиц в рамках расследования дела о наркотиках.
Среди задержанных — 11 человек, включая некоторых из самых ярких актеров молодого поколения. В список попали Бурак Дениз, актриса Хафсанур Санджактутан (играет главную роль в сериале "Ревность" с самыми высокими рейтингами в стране), а также известный рэпер Норм Эндер (Эндер Эроглу) и еще несколько музыкантов.
Всего прокуратура выдала ордера на арест 14 человек. Власти задержали 11 из них, еще двое находятся в розыске, а один, как выяснилось, находится за границей.
Расследование ведет Стамбульская прокуратура. Подозреваемым инкриминируют "приобретение, получение или хранение наркотических или стимулирующих веществ для личного пользования", "употребление наркотических или стимулирующих веществ" и "поставку наркотических или стимулирующих веществ".
Это уже не первая волна задержаний в турецкой индустрии развлечений. Масштабное расследование началось в октябре 2025-го. За несколько месяцев власти задержали десятки актеров, журналистов, музыкантов, инфлюенсеров, продюсеров и бизнесменов.
Среди ранее задержанных была и актриса Ханде Эрчел — партнерша Дениза по сериалу "Кто-то совсем другой" и звезда "Постучись в мою дверь".
Бурак Дениз находится в полиции, где дает показания. Пока неясно, какие именно обвинения будут выдвинуты против него, будет ли он отпущен на свободу или направлен в суд.
ТурцияМоскваПарижШах Рукх КханПриянка ЧопраХанде ЭрчелNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала