В Брянской области заочно осудили двух украинских операторов БПЛА

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Двое операторов БПЛА ВСУ, причастные к нанесению ударов по Брянской области, заочно осуждены вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.
Установлено, что 8 января 2025 года Константин Гулявский с территории Украины запустил БПЛА, с которого сбросил боеприпасы на село Азаровка Брянской области. В апреле 2025 года Александр Климовец после запуска дрона с территории Украины выполнил корректировку и передачу координат, по которым был нанесен ракетный удар с применением систем залпового огня по брянской деревне Круглая Поляна. В результате один человек погиб и один ранен.
"Суд заочно приговорил Климовца к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима; Гулявского – к лишению свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Фигуранты находятся в межгосударственном розыске.
15 декабря 2025, 22:13