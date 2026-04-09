В Благовещенске женщина погибла при пожаре в пятиэтажном доме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр - РИА Новости. Предварительно, одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Благовещенске, сообщает главк МЧС по Амурской области.
По информации ведомства, возгорание произошло вечером в четверг в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Нагорной. На место происшествия были направлены боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.
"По оперативным данным, из здания эвакуированы 97 человек, спасены при помощи автоматического коленчатого подъемника, по трехколенной лестнице, комбинированным способом и звеньями газодымозащитной службы по лестничным пролетам 27 человек, в том числе семь детей. Предварительно, восемь человек пострадали, одна женщина 1994 года рождения погибла", - говорится в сообщении главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что всего в ликвидации пожара принимал участие 61 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 48 специалистов и 12 единиц техники.
На месте работают дознаватели госпожнадзора, специалисты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара ведется доследственная проверка.
