МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Центр", сообщило в четверг Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр". На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки", - говорится в сообщении.
