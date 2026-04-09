В Белоруссии рассказали об участии в Лунной программе "Роскосмоса"

МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Белоруссия участвует в Лунной программе "Роскосмоса" со своими наработками по многослойной защите космических аппаратов, заявил председатель президиума белорусской Национальной академии наук (НАН) Владимир Караник на первом Российском космическом форуме.
Он проходит в Москве и приурочен к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.
"Я рад, что мы каким-то образом тоже участвуем в Лунной программе со своими наработками по многослойной защите, по системам для атомной энергетики, атомных двигателей. И я думаю, что вот эта работа позволит хоть не на много, хоть на шаг, но все-таки приблизить момент успеха, момент, когда человек абсолютно безопасно сможет ступить на Луну и там работать", - сказал Караник, выступая в ходе пленарного заседания "Космическая повестка - 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии".
По словам главы Академии наук, в исследовании космического пространства перед Белоруссией и Россией стоят такие же вызовы, как и перед всеми странами. "Каким образом обеспечить большую надежность, больший ресурс наших аппаратов. Каким образом защитить людей в околоземном пространстве, защитить электронику, достичь новых высот. И здесь мне очень нравится очень тесное сотрудничество. Это касается и аппаратов дистанционного зондирования Земли, где опыт уже более 10 лет", - сказал Караник.
