Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 09.04.2026 (обновлено: 18:14 09.04.2026)
В Белоруссии рассказали об участии в Лунной программе "Роскосмоса"

Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Белоруссия участвует в Лунной программе "Роскосмоса" со своими наработками по многослойной защите космических аппаратов, заявил председатель президиума белорусской Национальной академии наук (НАН) Владимир Караник на первом Российском космическом форуме.
Он проходит в Москве и приурочен к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.
"Я рад, что мы каким-то образом тоже участвуем в Лунной программе со своими наработками по многослойной защите, по системам для атомной энергетики, атомных двигателей. И я думаю, что вот эта работа позволит хоть не на много, хоть на шаг, но все-таки приблизить момент успеха, момент, когда человек абсолютно безопасно сможет ступить на Луну и там работать", - сказал Караник, выступая в ходе пленарного заседания "Космическая повестка - 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии".
По словам главы Академии наук, в исследовании космического пространства перед Белоруссией и Россией стоят такие же вызовы, как и перед всеми странами. "Каким образом обеспечить большую надежность, больший ресурс наших аппаратов. Каким образом защитить людей в околоземном пространстве, защитить электронику, достичь новых высот. И здесь мне очень нравится очень тесное сотрудничество. Это касается и аппаратов дистанционного зондирования Земли, где опыт уже более 10 лет", - сказал Караник.
БелоруссияМоскваЛунаВладимир КараникЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала