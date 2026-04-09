Белгородский губернатор сообщил о семи пострадавших от атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Семь человек ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что еще один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в городе Шебекино, ранен мужчина. По данным главы региона, пострадавшему диагностировали слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра, от госпитализации он отказался.