Белгородский губернатор сообщил о семи пострадавших от атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Семь человек ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в результате атак беспилотников ранены семь человек. На участке автодороги Белгород - Шебекино от удара дрона ранены сразу шестеро: две женщины и четверо бойцов подразделения "Орлан". У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов - баротравмы", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что еще один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в городе Шебекино, ранен мужчина. По данным главы региона, пострадавшему диагностировали слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра, от госпитализации он отказался.
"Вследствие атаки здание загорелось - пожарным расчетом возгорание оперативно ликвидировано. Также повреждён легковой автомобиль", - уточнил губернатор.