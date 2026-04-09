Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор сообщил о семи пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 09.04.2026 (обновлено: 13:54 09.04.2026)
Белгородский губернатор сообщил о семи пострадавших от атак ВСУ

Гладков: семь человек ранены в Шебекинском округе Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Семь человек ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в результате атак беспилотников ранены семь человек. На участке автодороги Белгород - Шебекино от удара дрона ранены сразу шестеро: две женщины и четверо бойцов подразделения "Орлан". У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов - баротравмы", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что еще один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в городе Шебекино, ранен мужчина. По данным главы региона, пострадавшему диагностировали слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра, от госпитализации он отказался.
"Вследствие атаки здание загорелось - пожарным расчетом возгорание оперативно ликвидировано. Также повреждён легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
Белгородская областьРоссияПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала