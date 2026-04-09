В Бейруте прошла массовая акция в поддержку "Хезболлы"

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Сотни активистов собрались на демонстрацию у здания правительства в центре Бейрута в поддержку движения "Хезболлах" и против позиции кабинета министров по конфликту с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.

Власти Ливана 2 марта приняли решение о запрете любой боевой деятельности " Хезболлах ", а также заявили о намерении завершить процесс разоружения шиитского сопротивления. В то же время ливанское правительство неоднократно заявляло о готовности начать прямые переговоры с Израилем для завершения конфликта, однако от Тель-Авива до сих пор нет положительного ответа.

Участники демонстрации в четверг выступили с лозунгами против разоружения движения "Хезболлах" и призвали власти защитить население Ливана от израильских атак, а также принять меры для освобождения занятых на юге Ливана территорий.

"Власти во главе с премьером, которые выступают против интересов собственного народа, не имеют право пренебрегать им. Так как под ударом все конфессии - из-за заговора этих властей против сопротивления", - прокомментировал РИА Новости акцию один из участников митинга Карам Насреддин.

Отвечая на вопрос об отношении к Ирану , Насреддин отметил, что Тегеран последние десятилетия поддерживал народы регионы в их праве на суверенитет и независимость независимо от конфессий, в том числе и палестинцев, которые являются суннитами.

"Так же и Россия вставала на сторону тех, с кем правда. И поэтому она всеми возможными путями поддерживает и Ливан, и Палестину , и другие угнетенные государства в регионе", - добавил Насреддин.