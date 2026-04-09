В Бейруте прошла массовая акция в поддержку "Хезболлы" - РИА Новости, 09.04.2026
17:04 09.04.2026
© РИА Новости — Демонстрация у здания правительства в поддержку движения "Хезболлах" в Бейруте
БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Сотни активистов собрались на демонстрацию у здания правительства в центре Бейрута в поддержку движения "Хезболлах" и против позиции кабинета министров по конфликту с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Ливана 2 марта приняли решение о запрете любой боевой деятельности "Хезболлах", а также заявили о намерении завершить процесс разоружения шиитского сопротивления. В то же время ливанское правительство неоднократно заявляло о готовности начать прямые переговоры с Израилем для завершения конфликта, однако от Тель-Авива до сих пор нет положительного ответа.
Участники демонстрации в четверг выступили с лозунгами против разоружения движения "Хезболлах" и призвали власти защитить население Ливана от израильских атак, а также принять меры для освобождения занятых на юге Ливана территорий.
"Власти во главе с премьером, которые выступают против интересов собственного народа, не имеют право пренебрегать им. Так как под ударом все конфессии - из-за заговора этих властей против сопротивления", - прокомментировал РИА Новости акцию один из участников митинга Карам Насреддин.
Отвечая на вопрос об отношении к Ирану, Насреддин отметил, что Тегеран последние десятилетия поддерживал народы регионы в их праве на суверенитет и независимость независимо от конфессий, в том числе и палестинцев, которые являются суннитами.
"Так же и Россия вставала на сторону тех, с кем правда. И поэтому она всеми возможными путями поддерживает и Ливан, и Палестину, и другие угнетенные государства в регионе", - добавил Насреддин.
Активистка Фатима в свою очередь рассказала РИА Новости, что раньше сопротивление защищало народ, "а сегодня пришло время, чтобы народ встал на защиту сопротивления на фоне преступных действий правительства". Собеседница агентства отметила, что участники митинга хотят, чтобы у ливанцев было право вернуться в свои дома на юге Ливана, и это, по ее словам, возможно, только если движение "Хезболлах" продолжит противодействовать израильской армии.
