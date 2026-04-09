Бахрушинский музей открыл выставку к юбилею театра "Современник"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Выставка "Художники эпохи "Современника" к 70-летнему юбилею театра "Современник" открылась в Музее-мастерской Давида Боровского в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.

« "Выставка Бахрушинского музея "Художники эпохи "Современника" рассказывает историю театра через имена и работы художников, создававших его визуальный образ на протяжении 70 лет. Многие материалы экспозиции ранее не были представлены широкой публике, поэтому проект станет первым масштабным музейным представлением художественного наследия "Современника", - сказала гендиректор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова на открытии.

Так, экспозиция объединила более 170 экспонатов: макеты декораций, эскизы костюмов и сценографии из фондов Бахрушинского театрального музея, архива театра "Современник", частных коллекций, собрания Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Архитектурное решение выставки, разработанное сценографом и театральным художником Александром Боровским, отсылает к фасаду театра "Современник" на Чистопрудном бульваре. Пространство зала организовано в виде колоннады, напоминающей ротонду у входа в театр.

Экспозиция представляет собой визуальную хронику театра. На выставке представлены работы Льва Батурина, Дмитрия Лазарева, Петра Кириллова, Валерия Доррера, Бориса Мессерера, Иосифа Сумбаташвили, Ольги Твардовской, Владимира Макушенко, Виктора Шилькрота, Владимира Арефьева.

Отдельный раздел посвящен Давиду Боровскому, начавшему сотрудничество с "Современником" в 1971 году со спектакля "Валентин и Валентина". Гости выставки могут увидеть макеты декораций, эскизы костюмов и архивные материалы к знаковым постановкам, в том числе к спектаклям "Плаха" и "Аномалия".

Кроме того, в рамках экспозиции представлены работы Эдуарда Кочергина, специально к выставке Бахрушинский музей приобрел макет декорации и эскизы к спектаклю "Генрих IV" Луиджи Пиранделло, поставленному в "Современнике" в 1978 году Лилией Толмачевой. Также показаны эскизы декораций и костюмов Сергея Бархина к спектаклю "Чайка" в постановке Олега Ефремова и макет к спектаклю "Кто боится Вирджинии Вулф?" Валерия Фокина.

Еще один блок выставки рассказывает о сценографии XXI века и включает работы Владимира Арефьева, Виктора Шилькрота, а также Евгении Шутиной и Марии Боровской.

Для проекта "Художники эпохи "Современника" подготовлена культурно-просветительская программа, в которую включены творческие встречи с режиссерами, актерами и художниками, видеопоказы спектаклей и обсуждения со зрителями.

« "Именно в этом пространстве, в макете спектакля, задумывают режиссеры свои удивительные мизансцены, именно здесь рождаются общий замысел. Я люблю слова Георгия Александровича Товстоногова, который сказал, что для того, чтобы сотрудничали режиссер и художник, либо режиссер и артист, нужны три составляющих: во-первых, разделить замысел, то есть идею, во-вторых, быть органичным и, в-третьих, быть способным к импровизационному поиску. Вот это главное, что отличает этих великих мастеров, которые здесь представлены", - отметил худрук театра "Современник", народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.