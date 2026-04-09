Бахрушинский музей открыл выставку к юбилею театра "Современник"

"Выставка Бахрушинского музея "Художники эпохи "Современника" рассказывает историю театра через имена и работы художников, создававших его визуальный образ на протяжении 70 лет. Многие материалы экспозиции ранее не были представлены широкой публике, поэтому проект станет первым масштабным музейным представлением художественного наследия "Современника", - сказала гендиректор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова на открытии.
"Именно в этом пространстве, в макете спектакля, задумывают режиссеры свои удивительные мизансцены, именно здесь рождаются общий замысел. Я люблю слова Георгия Александровича Товстоногова, который сказал, что для того, чтобы сотрудничали режиссер и художник, либо режиссер и артист, нужны три составляющих: во-первых, разделить замысел, то есть идею, во-вторых, быть органичным и, в-третьих, быть способным к импровизационному поиску. Вот это главное, что отличает этих великих мастеров, которые здесь представлены", - отметил худрук театра "Современник", народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.