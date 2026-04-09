Баканов рассказал, когда будет принято решение о первом пуске "Союза-5"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Решение о первом пуске ракеты "Союз-5" будет приниматься после Российского космического форума, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Буквально, закончится форум - и поедем принимать решение о запуске", - сказал Баканов в четверг на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
Первая ракета "Союз-5" установлена на стартовый стол на Байконуре, говорил Баканов в минувший вторник.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
