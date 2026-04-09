Рейтинг@Mail.ru
Апелляцию экс-главы ростовского суда Золотаревой отклонили - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 09.04.2026 (обновлено: 11:46 09.04.2026)
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramЭкс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева в зале суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 9 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию экс-председателя Ростовского суда Елены Золотаревой и других лиц в отношении изъятия имущества в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Судебная коллегия по гражданским дела Краснодарского краевого суда рассмотрела в апелляционном порядке материалы гражданского дела по исковому заявлению к Елене Золотаревой, Сергею Золотареву и Марии Данкевич. Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для ее удовлетворения. Решение районного суда оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
КраснодарРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала