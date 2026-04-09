Апелляцию экс-главы ростовского суда Золотаревой отклонили

СОЧИ, 9 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию экс-председателя Ростовского суда Елены Золотаревой и других лиц в отношении изъятия имущества в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Судебная коллегия по гражданским дела Краснодарского краевого суда рассмотрела в апелляционном порядке материалы гражданского дела по исковому заявлению к Елене Золотаревой, Сергею Золотареву и Марии Данкевич. Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для ее удовлетворения. Решение районного суда оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.