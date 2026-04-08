Зверев вышел в третий круг "Мастерса", отыгравшись с 2:5 в третьем сете

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.
В матче второго круга посеянный под третьим номером Зверев обыграл чилийца Кристиана Гарина (109-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут.
08 апреля 2026 • начало в 13:25
По ходу решающего сета Зверев уступал со счетом 0:4 и 2:5.
В матче третьего круга немец сыграет с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом, который ранее оказался сильнее россиянина Андрея Рублева (13-й сеяный) - 6:4, 6:1.
"Доволен уровнем тенниса": Даниил Медведев о турнире в Дубае
27 февраля, 23:16