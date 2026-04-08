Зверев вышел в третий круг "Мастерса", отыгравшись с 2:5 в третьем сете

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.

В матче второго круга посеянный под третьим номером Зверев обыграл чилийца Кристиана Гарина (109-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут.

По ходу решающего сета Зверев уступал со счетом 0:4 и 2:5.