Зверев вышел в третий круг "Мастерса", отыгравшись с 2:5 в третьем сете - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
16:43 08.04.2026 (обновлено: 17:18 08.04.2026)
Зверев вышел в третий круг "Мастерса", отыгравшись с 2:5 в третьем сете

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.
В матче второго круга посеянный под третьим номером Зверев обыграл чилийца Кристиана Гарина (109-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Monte Carlo Masters
08 апреля 2026 • начало в 13:25
Завершен
Кристиан Гарин
1 : 26:44:65:7
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
По ходу решающего сета Зверев уступал со счетом 0:4 и 2:5.
В матче третьего круга немец сыграет с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом, который ранее оказался сильнее россиянина Андрея Рублева (13-й сеяный) - 6:4, 6:1.
ТеннисСпортМонте-Карло (коммуна)Александр ЗверевКристиан ГаринАндрей Рублев
 
