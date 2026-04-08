CAS может заставить IBU переделать устав, заявили в Госдуме
17:45 08.04.2026 (обновлено: 17:50 08.04.2026)
CAS может заставить IBU переделать устав, заявили в Госдуме

Журова: CAS может заставить IBU переделать устав для допуска россиян

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный арбитражный суд (CAS) может заставить Международный союз биатлонистов (IBU) переделать свой устав так, чтобы российские спортсмены получили право участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в CAS по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее IBU неоднократно заявлял РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе. Во вторник президент IBU Олле Далин заявил РИА Новости, что организация уверена в своей позиции на этот счет.
"CAS может заставить их переделать устав, если будет основываться на Олимпийской хартии как на основополагающем документе. А там написано, что это соревнование спортсменов, а не стран, и любые спортсмены должны иметь право участвовать в Олимпийских играх, - сказала Журова. - Другое дело, что Международный союз биатлонистов может переделать свой устав так, чтобы право нейтральных спортсменов выступать касалось только отбора на Олимпиаду и самих Игр. А Олимпийские игры только через четыре года. Но тогда бы надо следующий иск подать на несовершенство устава".
Министр спорта Михаил Дегтярев 14 марта сообщил, что слушания по иску СБР в CAS должны пройти во второй половине апреля.
Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В IBU заявили, как отреагируют на решение CAS по российским биатлонистам
7 апреля, 14:22
 
