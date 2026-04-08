МОК не поддастся Латвии в вопросе недопуска россиян, считает Журова

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не поддастся на давление со стороны Латвии в вопросе недопуска российских спортсменов на международную арену, в том числе на Олимпийские игры 2028 года, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.