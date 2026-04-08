Рейтинг@Mail.ru
МОК не поддастся Латвии в вопросе недопуска россиян, считает Журова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 08.04.2026
МОК не поддастся Латвии в вопросе недопуска россиян, считает Журова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не поддастся на давление со стороны Латвии в вопросе недопуска российских спортсменов на международную арену, в том числе на Олимпийские игры 2028 года, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Как сообщило LSM, латвийское общественное СМИ, руководство Национального олимпийского комитета Латвии на встрече с президентом МОК, состоявшейся в марте, в числе прочего резко выступило против возвращения России на международную арену. В НОК Латвии дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, особенно под национальным флагом. На двух последних Олимпиадах россияне выступали в ограниченном количестве в нейтральном статусе.
"Что-то у них совсем произошло с головой, что им наши спортсмены стали опасны. Плюс есть, скорее всего, свои договоренности с Украиной. Однозначно все это делается не себя, а для них в том числе. Думаю, что все это бессмысленно и бесполезно, - сказала Журова РИА Новости, отвечая на вопрос о том, поддастся ли МОК на давление Латвии. - (Главе МОК Кирсти) Ковентри и международным федерациям надо раз и навсегда положить конец манипуляциям со спортом. Назначить дату, допустим, 1 мая и сказать, что после нее все выступают с флагом и гимном, в идеальном варианте, а если хотите проводить международные соревнования - к вам должны иметь возможность приехать все".
По словам собеседницы агентства, латвийское руководство действует в том числе себе во вред. "В Латвии есть закон о запрете их сборным играть против команд из России и Белоруссии. Допустим, мы подписываем через полгода с Украиной мирное соглашение. И получится, что Латвия со своим законом станет изгоем. Не знаю, в угоду чему они такие вещи делают, особенно с учетом того, что в этой стране живет большое количество русских. Они сами себе вредят, потому что сейчас любая международная федерация не станет проводить в Латвии международные соревнования, чтобы потом не искать запасные варианты после того, как туда не пустят россиян", - заключила Журова.
СпортЛатвияРоссияУкраинаСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФНОК
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    08.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    08.04 22:00
    ПСЖ
    Ливерпуль
  • Футбол
    08.04 22:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Хоккей
    09.04 02:30
    Торонто
    Вашингтон
  • Хоккей
    09.04 02:00
    Рейнджерс
    Баффало
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала