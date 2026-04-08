МОК не поддастся Латвии в вопросе недопуска россиян, считает Журова

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не поддастся на давление со стороны Латвии в вопросе недопуска российских спортсменов на международную арену, в том числе на Олимпийские игры 2028 года, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Как сообщило LSM, латвийское общественное СМИ, руководство Национального олимпийского комитета Латвии на встрече с президентом МОК, состоявшейся в марте, в числе прочего резко выступило против возвращения России на международную арену. В НОК Латвии дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, особенно под национальным флагом. На двух последних Олимпиадах россияне выступали в ограниченном количестве в нейтральном статусе.
"Что-то у них совсем произошло с головой, что им наши спортсмены стали опасны. Плюс есть, скорее всего, свои договоренности с Украиной. Однозначно все это делается не себя, а для них в том числе. Думаю, что все это бессмысленно и бесполезно, - сказала Журова РИА Новости, отвечая на вопрос о том, поддастся ли МОК на давление Латвии. - (Главе МОК Кирсти) Ковентри и международным федерациям надо раз и навсегда положить конец манипуляциям со спортом. Назначить дату, допустим, 1 мая и сказать, что после нее все выступают с флагом и гимном, в идеальном варианте, а если хотите проводить международные соревнования - к вам должны иметь возможность приехать все".
По словам собеседницы агентства, латвийское руководство действует в том числе себе во вред. "В Латвии есть закон о запрете их сборным играть против команд из России и Белоруссии. Допустим, мы подписываем через полгода с Украиной мирное соглашение. И получится, что Латвия со своим законом станет изгоем. Не знаю, в угоду чему они такие вещи делают, особенно с учетом того, что в этой стране живет большое количество русских. Они сами себе вредят, потому что сейчас любая международная федерация не станет проводить в Латвии международные соревнования, чтобы потом не искать запасные варианты после того, как туда не пустят россиян", - заключила Журова.