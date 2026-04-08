Жительница Крыма призналась, что снимала на видео лица российских летчиков

10:43 08.04.2026 (обновлено: 10:44 08.04.2026)
Жительница Крыма рассказала, как снимала на видео лица российских летчиков

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Жительница Крыма рассказала на видео от ФСБ, что фиксировала на камеру лица российских военных летчиков и передавала отснятое куратору из военной разведки Украины.
"У меня было задание – нужно было найти определенных российских летчиков и снять их на камеру. Приехав в один день на рынок, я увидела их и тайно сфотографировала. Затем фотографии были отправлены украинским кураторам", - рассказала задержанная.
По ее словам, кураторам фотографий было недостаточно, поэтому они попросили ее снять на видео российских летчиков, где были бы хорошо видны их лица.
"Им потребовалось видео российских летчиков, где видны их лица. Поэтому я отдельно сняла на видео, как они идут на работу, и затем отправила эти материалы куратору", – пояснила фигурантка.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 25-летней крымчанки, которая по заданию главного управления разведки минобороны Украины передавала сведения о военных объектах, средствах ПВО и российских военнослужащих, а также кораблях в районе Керченского пролива. Кроме того, она координировала ракетный удар по парому в порту Кавказ в Краснодарском крае. Возбуждено дело о госизмене.
