Жительница Крыма призналась, что снимала на видео лица российских летчиков

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Жительница Крыма рассказала на видео от ФСБ, что фиксировала на камеру лица российских военных летчиков и передавала отснятое куратору из военной разведки Украины.

"У меня было задание – нужно было найти определенных российских летчиков и снять их на камеру. Приехав в один день на рынок, я увидела их и тайно сфотографировала. Затем фотографии были отправлены украинским кураторам", - рассказала задержанная.

По ее словам, кураторам фотографий было недостаточно, поэтому они попросили ее снять на видео российских летчиков, где были бы хорошо видны их лица.

"Им потребовалось видео российских летчиков, где видны их лица. Поэтому я отдельно сняла на видео, как они идут на работу, и затем отправила эти материалы куратору", – пояснила фигурантка.