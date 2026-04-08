Житель Свердловской области отсудил у государства более 570 тысяч рублей

Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Житель поселка Сосьва Свердловской области отсудил у государства более 570 тысяч рублей за уголовное преследование, признанное в итоге незаконным, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
История жителя Сосьвы длилась более года и включала в себя серию обвинений, которые в итоге не подтвердились, уточняет инстанция. В августе 2024 года в отношении мужчины возбудили первое уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу. В сентябре того же года – два новых дела об оскорблении представителя власти. Все три дела были объединены в одно производство.
"Весной 2025 года следователь принял решение прекратить дело за отсутствием состава преступления. Однако уже через два месяца заместитель Серовского городского прокурора отменил это постановление, и следствие возобновилось", – уточнили в пресс-службе.
Позднее постановление о возбуждении дела по статье о фальсификации доказательств было все-таки отменено, а затем и вовсе было прекращено уголовное преследование по обоим эпизодам с оскорблениями. После этого мужчина подал в суд заявление, потребовав взыскать расходы на услуги адвоката, транспорт, упущенную выгоду и даже на новый мобильный телефон, так как старый был изъят во время следствия.
"Серовский районный суд признал, что государство в лице следственных органов причинило истцу вред незаконным уголовным преследованием, и обязало министерство финансов РФ за счет казны выплатить реабилитированному 559 664 рубля. Сюда вошла оплата адвоката, транспортные издержки, расходы на представителя при рассмотрении вопроса о реабилитации в суде и расходы на проезд на судебные заседания", – говорится в сообщении.
В удовлетворении остальной части требований, как например, "покупка телефона" и "аренда маминой машины", судом было отказано. Житель Урала не согласился с таким решением и обжаловал его.
"Свердловский областной суд изменил постановление Серовского районного суда, увеличив сумму имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, до 574 079 рублей", – рассказали в инстанции.
