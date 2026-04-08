Юбилейный сезон под угрозой? "Спартак" выбил "Зенит" из Кубка России

"Спартак" наконец выиграл в Санкт-Петербурге! В последний раз "красно-белым" это удавалось аж в 2012 году. Не самый насыщенный матч завершился напряженнейшей серией пенальти, которую "Спартак" вытащил благодаря одному смелому ходу.

РИА Новости Спорт делится подробностями событий на Крестовском острове и рассказывает о других матчах национального Кубка с участием ЦСКА и "Краснодара".

"Спартаку" принес победу бывший армеец

На матч в Петербурге Сергей Семак подготовил вариант стартового состава с логичной для матча Кубка ротацией. В приоритете у "Зенита" борьба за чемпионство с "Краснодаром", и, вероятно, лидеров команды стоит поберечь перед важнейшим отрезком сезона. На скамейке остались Максим Глушенков и Джон Джон, Александр Соболев уступил место на поле Джону Дурану, а в защитной линии появились Ваня Дркушич и Нуралы Алип. Для "Спартака" же Кубок России — единственный шанс на трофей в этом сезоне. Хуан Карседо выставил оптимальное для последних матчей сочетание, в котором Эсекьель Барко играет роль ложного форварда.

Чемпионская гонка в Российской премьер-лиге (РПЛ) заиграла новыми красками в том числе благодаря "Спартаку". Победа "красно-белых" над "Локомотивом" в прошедшем туре пошла на руку "Зениту" и позволила клубу на пару с "Краснодаром" ощутимо оторваться от преследователей.

Матч предваряло неожиданное заявление от фанатского объединения "Зенита" о планах договориться с болельщиками "Спартака" отказаться от оскорблений на этом матче. В последнюю неделю перед Пасхой фанаты призвали коллег "объединиться вокруг общей идеи патриотизма".

Сработало не идеально — уже в первые минуты встречи в Сети стали появляться видео с оскорбляющими игроков "Спартака" фанатами хозяев.

Кажется, в начале игры градус на поле был ниже, чем на трибунах. Атаки не завершались ничем опасным, игра была вязкой с большим количеством стыков и борьбы. Трибуны встрепенулись едва ли не в первый раз за игру, когда мяч на исходе тайма попал в руку Даниила Денисова в штрафной "Спартака". Именно что "попал" — на игру рукой этот эпизод не тянул, и пенальти главный арбитр Артем Чистяков не поставил. Зато поставил на последних минутах тайма! И в другие ворота. В борьбе в штрафной "Зенита" Луис Энрике попал рукой по лицу Барко, и тот рухнул на газон. Судьи несколько минут определялись с решением, и все же назначили одиннадцатиметровый, исполнять который пошел заработавший его аргентинец.

Исполнять — это не то слово… Барко просто испортил отличный шанс вывести свою команду вперед, по-пижонски покатив мяч по центру. Удар получился настолько слабым, что дернувшийся было вправо Евгений Латышонок успел застыть на месте и спокойно забрать мяч. Во втором тайме картина матча не особо изменилась. Опасных моментов все так же мало, а борьбы — так же много. Пару шансов упустил Маркиньос, а "Зениту" открыть счет не помогли вышедшие со скамейки Глушенков и Соболев. Самая реальная возможность отличиться была у молодого Даниила Кондакова, сменившего Луиса Энрике: 18-летнего полузащитника вывели на выгодную позицию в штрафной, но тот пробил не лучшим образом — Александр Максименко спас.

К концу основного времени стало ясно, что обе команды смирились с надвигающейся серией пенальти. Хозяева выпустили Игоря Дивеева и Джона Джона вместо Нино и Вендела, а тренерский штаб "Спартака" и вовсе произвел замену вратаря — Максименко сменил Илья Помазун, бывший сменщик Игоря Акинфеева в ЦСКА.

Ставка на Помазуна оправдалась уже на третьем ударе "Зенита"! Вратарь отразил попытку Мостового. Однако серия затянулась и вышла за рамки пяти ударов благодаря ответному сейву Латышонка, отбившему удар Манфреда Угальде. Далее команды шли ровно и не промахивались вплоть до удара Кондакова. Второй раз за матч в важнейшем эпизоде мяч после его удара не пошел в ворота. Помазун снова вытащил и принес "красно-белым" победу.

С кем сыграет "Спартак" дальше?

Угодивший в глубокий кризис после зимнего перерыва ЦСКА наконец-то раскрылся и выдал лучший на данный момент свой матч по весне. Во вторник армейцы на выезде уверенно приземлили "Крылья Советов" и вышли в финал пути регионов Кубка России.

Встреча в Самаре закончилась с разгромным счетом 5:2. Героем матча стал новичок Лусиано Гонду, который за шесть матчей в красно-синей футболке забил один мяч, а вчера, в седьмой встрече, оформил хет-трик. Также гол-красавец за действующего обладателя национального Кубка положил Иван Обляков, а поставил точку Матвей Кисляк. Отличный подарок Игорю Акинфееву, который сегодня празднует 40-летие, и повод немного расслабиться Фабио Челестини, который маленькими шагами приближался к увольнению… А теперь в мае зарубится со "Спартаком" и в случае успеха поедет в "Лужники" на суперфинал.

Еще в среду "погремел" финал пути РПЛ

К первому матчу противостояния "Динамо" подходило с трехматчевой серией без побед. Особенно обидным стал исход перестрелки с "Оренбургом", где подопечные Ролана Гусева не удержали преимущество и закончили матч со счетом 3:3. Тем не менее к игре с "Краснодаром" "бело-голубые" подошли в боевом составе, а вот у "быков" в запасе остался главный бомбардир команды Джон Кордоба. В пользу гостей говорила и история встреч — "Динамо" в противостоянии с "Краснодаром" не одерживало верх с 2022 года.

Матч начался относительно спокойно, но уже к 14-й минуте вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев едва не привез гол неловким пасом — Бителло простил. Вскоре голкипер исправился, отразив сложный удар в угол в исполнении Константина Тюкавина.

Команды провели еще несколько обоюдных атак, и самое интересное событие тайма произошло уже ближе к его окончанию. "Динамо" убежало в быструю атаку, и Валентин Пальцев в попытке догнать Бителло срубил того перед пустой штрафной. Через несколько секунд защитник "Краснодара" увидел перед собой красную карточку. Однако VAR помог Ивану Абросимову, и арбитр смягчил наказание для Пальцева до желтой.

Пожалуй, этот момент остался самым напряженным вплоть до концовки игры. Были опасные попытки от Тюкавина и Нгамалё, второй даже попал в штангу, красиво бил Дмитрий Скопинцев, но на табло так и остались нули. Помочь "Динамо" одержать первую за четыре года победу над "Краснодаром" не помогло даже удаление Александра Черникова на первой добавленной минуте. Полузащитник "быков" висел на желтой карточке большую часть матча, а в концовке встречи его нервы не выдержали и он отвесил небольшую пощечину защитнику "Динамо" в борьбе в штрафной.