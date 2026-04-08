В Каспийском море у побережья Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ, 8 апр - РИА Новости. Второе за два дня ощутимое землетрясение произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы.
Во вторник в Каспийском море на глубине в 72 километра также произошло землетрясение магнитудой 4,3.
"Несколько часов назад в Каспийском море на глубине в 70 километров произошло землетрясение магнитудой 5,3", - сказали агентству в сейсмослужбе.
По данным местных СМИ, землетрясение ощущалось в Ленкоранском, Ярдымлинском, Лерикском, Астаринском районах силой в три-четыре балла (приграничные с Ираном районы).
Ранее землетрясение на Каспии произошло 24 ноября 2023 года. По данным азербайджанских сейсмологов, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине в 61 километр. Землетрясение ощущалось в районах, прилегающих к Каспийскому морю и на Апшеронском полуострове, местами до пяти баллов, а местами - до трех баллов. В связи с землетрясением возникала задержка в движении поездов.
В Черном море произошло землетрясение
