Рейтинг@Mail.ru
В Каспийском море у побережья Азербайджана произошло землетрясение
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 08.04.2026 (обновлено: 13:05 08.04.2026) дополняется ...
В Каспийском море у побережья Азербайджана произошло землетрясение

У побережья Азербайджана произошло второе за два дня землетрясение

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 8 апр - РИА Новости. Второе за два дня ощутимое землетрясение произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы.
Во вторник в Каспийском море на глубине в 72 километра также произошло землетрясение магнитудой 4,3.
"Несколько часов назад в Каспийском море на глубине в 70 километров произошло землетрясение магнитудой 5,3", - сказали агентству в сейсмослужбе.
По данным местных СМИ, землетрясение ощущалось в Ленкоранском, Ярдымлинском, Лерикском, Астаринском районах силой в три-четыре балла (приграничные с Ираном районы).
Ранее землетрясение на Каспии произошло 24 ноября 2023 года. По данным азербайджанских сейсмологов, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине в 61 километр. Землетрясение ощущалось в районах, прилегающих к Каспийскому морю и на Апшеронском полуострове, местами до пяти баллов, а местами - до трех баллов. В связи с землетрясением возникала задержка в движении поездов.
Каспийское мореАзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала