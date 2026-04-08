Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 08.04.2026

Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало переполох на Западе

© AP Photo / Khalil HamraВладимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня на Ближнем Востоке.
"Очередная пустая речь от Зеленского. Он читает нравоучения о том, как "прекращение огня спасает жизни", пока украинцы годами его требуют, а он продолжает препятствовать настоящим переговорам. Теперь Зеленский стал международным миротворцем, указывающим Ближнему Востоку? Экспертный уровень лицемерия", — написал @EiaoFaheem.
"В отличие от Ирана у вас нет никаких карт, помните? Вы — марионетка США, НАТО и Европы, поэтому ваши власть и репутация ничего не стоят", — указал @algarve_holiday.
"Отличная попытка, клоун. Требуешь прекращения огня на Ближнем Востоке, годами отказываясь от настоящего мира на Украине. Сдавайся и прекращай свое мошенничество уже", — пожаловался @Opanin_totoFT.
"Постарайтесь поменьше писать в социальных сетях, Зеленский, чтобы вас не считали беспринципным человеком", — посоветовал @BSanzira.
В начале марта в интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США, назвав нанесение ударов по иранским военным целям правильным решением.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала