Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня на Ближнем Востоке.
«
"Очередная пустая речь от Зеленского. Он читает нравоучения о том, как "прекращение огня спасает жизни", пока украинцы годами его требуют, а он продолжает препятствовать настоящим переговорам. Теперь Зеленский стал международным миротворцем, указывающим Ближнему Востоку? Экспертный уровень лицемерия", — написал @EiaoFaheem.
"Отличная попытка, клоун. Требуешь прекращения огня на Ближнем Востоке, годами отказываясь от настоящего мира на Украине. Сдавайся и прекращай свое мошенничество уже", — пожаловался @Opanin_totoFT.
«
"Постарайтесь поменьше писать в социальных сетях, Зеленский, чтобы вас не считали беспринципным человеком", — посоветовал @BSanzira.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.