В Иране высмеяли Зеленского после его обращения - РИА Новости, 08.04.2026
02:21 08.04.2026
В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

Посольство Ирана в ЮАР назвало Зеленского клоуном

© AP Photo / Khalil HamraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Посольство Ирана в Южной Африке в соцсети Х призвало не обращать внимания на заявления Владимира Зеленского, назвав его клоуном.
«
"Сейчас не то время, чтобы обращать внимание на клоуна", — говорится в публикации.
Глава киевского режима ранее заявил, что Совет безопасности ООН якобы провалил попытку продемонстрировать единство по ситуации в Ормузском проливе, назвав правительство Ирана режимом.
"Америка и Израиль — вот режимы. Не Иран", — пояснили в дипмиссии.
Во вторник Совбез ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.
В поддержку документа выступили 11 стран, еще две воздержались. Он призывает государства координировать "усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для обеспечения прохода судов. Это подразумевает сопровождение гражданских кораблей и сдерживание попыток закрыть или заблокировать пролив.
Помимо этого, Совбез выразил готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует проходу в Баб-эль-Мандебе. Там также требуют от Ирана "прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", призывают к деэскалации боевых действий и возобновлению диалога.
Как подчеркнул российский постпред Василий Небензя, Москва не могла поддержать проект, который создал бы опасный прецедент для международного права. По словам дипломата, целью его принятия был карт-бланш на продолжение агрессивных действий, что поставило бы под удар любые перспективы возобновления переговоров.
Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе напомнил, что ООН и раньше предлагала "оборонительные" инициативы, однако по итогу они служили для оправдания агрессии. Он отметил, что и в этот раз документ могут использовать для срыва переговоров. Вашингтону же следует прекратить боевые действия, а не говорить о проблемах судоходства через транспортный коридор, добавил Лавров.
На прошлой неделе Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими, азиатскими и некоторыми европейскими странами. Как отмечали в иранском МИД, новый режим будет предполагать оплату пошлины за транзит, которая коснется даже дружественных государств. По данным агентства Tasnim, к ним относятся Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
