В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

"Сейчас не то время, чтобы обращать внимание на клоуна", — говорится в публикации.

В поддержку документа выступили 11 стран, еще две воздержались. Он призывает государства координировать "усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для обеспечения прохода судов. Это подразумевает сопровождение гражданских кораблей и сдерживание попыток закрыть или заблокировать пролив.

Помимо этого, Совбез выразил готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует проходу в Баб-эль-Мандебе. Там также требуют от Ирана "прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", призывают к деэскалации боевых действий и возобновлению диалога.

Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе напомнил, что ООН и раньше предлагала "оборонительные" инициативы, однако по итогу они служили для оправдания агрессии. Он отметил, что и в этот раз документ могут использовать для срыва переговоров. Вашингтону же следует прекратить боевые действия, а не говорить о проблемах судоходства через транспортный коридор, добавил Лавров.