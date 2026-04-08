Сталин называл его "нахальным": кто совершил революцию в танкостроении

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Почти вся жизнь Андрея Завьялова прошла под грифом "совершенно секретно". Ученый внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, став разработчиком высококачественной танковой брони. Правда, для этого ему пришлось "постучать кулаком" по столу в присутствии Сталина.

За что Завьялов однажды назвал советские танки "ходячими гробами"? И почему инженер-новатор чуть было не потерял работу?

Броня разлеталась вдребезги

Родился Завьялов 9 июля 1905 года в деревне Редькино (сейчас это в Наро-Фоминском районе Московской области). Рано осиротел, работать начал в 14 лет.

За два года окончил рабфак, некоторое время работал помощником машиниста паровоза.

Андрей Сергеевич Завьялов Андрей Сергеевич Завьялов

В 1932 году после окончания института его направили на Ижорский завод, который являлся ведущим предприятием по производству брони для танков и Военно-морского флота, на должность начальника Центральной заводской лаборатории.

В 1935 году Завьялов провел испытания брони танков Т-26, которые показали шокирующие результаты: снаряд 37-миллиметровой противотанковой пушки "вдребезги разносил" броню этих танков.

Билет в один конец

Завьялов забил тревогу и подготовил развернутое обоснование срочной реконструкции и модернизации советской металлургии в оборонных целях.

Однако его инициатива не получила поддержки ни у дирекции завода, ни в Наркомате обороны, а наоборот, встретила яростное сопротивление "всезнающих начальников", которые уверяли, что "такие танки у всех".

Дирекция завода уволила с предприятия около ста квалифицированных сварщиков, чтобы вернуться к старым технологиям, и пыталась уволить с завода самого Завьялова и его соратников.

К счастью, специалистов-новаторов поддержал секретарь Ленинградского обкома Андрей Жданов, который направил инженера в Москву на заседание Совета труда и обороны, которое состоялось 17 мая 1936 года.

Ситуация тем не менее сложилась напряженная.

"Билеты были куплены в одну сторону. Было непонятно, вернется он обратно или нет", — рассказывал генеральный директор ЦНИИ КМ "Прометей", член-корреспондент РАН Алексей Орыщенко.

"Нахальный инженер"

На том заседании все рапортовали об успехах. И только выступавший последним Андрей Завьялов заявил о недостаточной надежности броневой защиты танков.

Не стесняясь в выражениях, Завьялов назвал танки "ходячими гробами", броню которых с легкостью разносят снаряды.

Вместе с ответами на вопросы Сталина речь Завьялова продолжалась около часа. Совещание затянулось, вождь даже успел назвать Завьялова "нахальным инженером".

Тем не менее он поддержал инженера — его лаборатория получила статус исследовательского института.

"В результате РККА быстро получила необходимую для создания целого шлейфа военной техники броню, которая сыграла огромную роль в годы войны. Ведь если бы не Завьялов и не массированная поддержка Сталина, то не видать бы нам ни танков Т-34, KB, ИС, ни "летающего танка" Ил-2, ни хорошо защищенных броней линкоров, эсминцев и т. д.", — считает историк Арсен Мартиросян.

До сих пор под грифом "секретно"

Особенно много Завьялов сделал для легендарного Т-34. Он предложил новый сплав для брони и технологию сборки башни, которые сделали танк Т-34 произведением военного искусства.

Причем химический состав и технология производства брони Т-34 не рассекречены до сих пор.

Андрей Завьялов смог создать литьевую броню — то, о чем никто в мире тогда даже не мечтал.

В 1942 году Завьялов защитил диссертацию, по результатам которой ему сразу были присвоены ученая степень доктора технических наук и ученое звание профессора.

В послевоенное время успешно занимался решением задач по строительству крейсеров с цельносварными корпусами.

В 1958 году сосредоточился на научно-педагогической работе, был заведующим кафедрой металловедения и термической обработки Северо-Западного заочного политехнического института, одновременно в 1960-1968 годах — ректор этого института.