В ГД предложили повысить педагогам зарплату до 200% от средней по региону - РИА Новости, 08.04.2026
01:08 08.04.2026
В ГД предложили повысить педагогам зарплату до 200% от средней по региону

Миронов предложил повысить педагогам зарплату до 200% от средней по региону

© РИА Новости / Александр Астафьев
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил повысить педагогам заработную плату до 200% от средней по региону.
"Нужно повышать заработную плату педагогов - как минимум до 200% от средней региональной зарплаты", - сказал Миронов РИА Новости.
Парламентарий также считает, что учителям надо предоставить весомый пакет социальных льгот с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, путевками в санатории, оплатой проезда к месту отдыха за бюджетный счет.
"Нужна повышенная пенсия сопоставимая с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих", - заключил он.
