В ГД предложили повысить педагогам зарплату до 200% от средней по региону

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил повысить педагогам заработную плату до 200% от средней по региону.

Парламентарий также считает, что учителям надо предоставить весомый пакет социальных льгот с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, путевками в санатории, оплатой проезда к месту отдыха за бюджетный счет.