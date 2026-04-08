Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о методе ведения Западом гибридной войны против России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 08.04.2026
Захарова рассказала о методе ведения Западом гибридной войны против России

Захарова: Запад использует термин "теневой флот" для ведения гибридной войны

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Запад в гибридной войне против России использует ограничение ее доступа к стратегическим морским коммуникациям, применяя термин "теневой флот", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В гибридной войне Запада против России одним из главных направлений становится ограничение доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей и повышения издержек, связанных с транспортировкой... Суда, которые перевозят российские энергоносители, повсеместно признаются субстандартными и причисляются к якобы некоему "теневому флоту", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга. .
По ее словам, цель спекуляции с термином "теневой флот", определение которого отсутствует в международном праве, заключается в том, чтобы обосновать введение дискриминационных мер в отношении упомянутых судов, включая их задержание.
"Примечательно, что суда под фальшивыми флагами, которые действуют в интересах самих европейских государств, почему-то под такие рестрикции не подпадают", - подчеркнула дипломат.
В миреРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала