Захарова рассказала о методе ведения Западом гибридной войны против России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Запад в гибридной войне против России использует ограничение ее доступа к стратегическим морским коммуникациям, применяя термин "теневой флот", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В гибридной войне Запада против России одним из главных направлений становится ограничение доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей и повышения издержек, связанных с транспортировкой... Суда, которые перевозят российские энергоносители, повсеместно признаются субстандартными и причисляются к якобы некоему "теневому флоту", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга. .

По ее словам, цель спекуляции с термином "теневой флот", определение которого отсутствует в международном праве, заключается в том, чтобы обосновать введение дискриминационных мер в отношении упомянутых судов, включая их задержание.