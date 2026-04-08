Захарова: предстоит работа по полному урегулированию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Предстоит серьезная переговорная работа по окончательному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке на основе уважения прав всех стран региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Предстоит серьезная переговорная работа по окончательному урегулированию конфликта на основе уважения законных прав и интересов всех государств региона. Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов, рукотворных, ничем не спровоцированных", - сказала она в ходе брифинга в среду.