Захарова указала на вклад России в урегулирование на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия последовательно работала по урегулированию на Ближнем Востоке, в том числе и на площадке ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия, как вы знаете, выступала за прекращение огня и возобновление политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Последовательно и настойчиво работали в этом направлении в том числе и на площадке Совета Безопасности ООН, поддерживая плотную координацию с другими ответственными членами международного сообщества", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя события на Ближнем Востоке.