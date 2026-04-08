Захарова указала на роль России в урегулировании на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия содействовала урегулированию на Ближнем Востоке в русле международного права, национальных интересов и гуманистических целей.
«
"Активное вовлечение (России - ред.) в оказание содействия урегулированию ситуации было встроено в русле национальных интересов, международного права и в истинно гуманистических целях", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.