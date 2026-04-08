Захарова прокомментировала перемирие между США и Ираном

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном.
"Все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и "перемога" - вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение. Как, собственно говоря, и подход такого одноколейного агрессивного неспровоцированного нападения", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.