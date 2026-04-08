Захарова высказалась о непоследовательной политике США в отношении Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "чудной демократией" то, насколько США непоследовательны в своей политике в отношении Ирана.
"Такая вот чудная демократия в западной интерпретации", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов о менявшейся в последние дни позиции Вашингтона по ситуации вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из 10 пунктов.