Захарова высмеяла Каллас за слова о якобы нападении России на 19 стран

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России".