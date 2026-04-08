Захарова высмеяла Каллас за слова о якобы нападении России на 19 стран - РИА Новости, 08.04.2026
15:37 08.04.2026
Захарова высмеяла Каллас за слова о якобы нападении России на 19 стран

Захарова пошутила, что Каллас вряд ли без ошибки сможет назвать 19 стран

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России".
"Конкретных примеров она, конечно, не привела. Я вообще не уверена, что она может по памяти вообще какие-то 19 стран назвать, не совершив ошибку", - сказала Захарова в ходе брифинга.
