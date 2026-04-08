Захарова объяснила блокировку резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Ранее во вторник РИА Новости сообщало, что РФ и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права.