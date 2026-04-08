Захарова объяснила блокировку резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу
08:45 08.04.2026 (обновлено: 09:07 08.04.2026)
Захарова объяснила блокировку резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Захарова: отказ от резолюции по Ормузу не дал использовать СБ в нечистых целях

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 08.04.2026
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Отказ российской стороны поддержать резолюцию Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу не дал использовать Совбез в возможных нечистоплотных целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее во вторник РИА Новости сообщало, что РФ и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права.
"Это блокировка попытки использовать Совбез в нечистоплотных, возможных нечистоплотных целях", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила Захарова, российская сторона активно работала над внесенным Бахрейном проектом резолюции по Ормузскому проливу и исключению из него недопустимых пассажей, при этом РФ вносила свои предложения и была готова к разумным компромиссам, чтобы этот текст был полезным и "не навредил" .
При этом Захарова обратила внимание, что постпред РФ при ООН Василий Небензя сразу же после голосования подчеркнул, что Россия готова предложить и внести на рассмотрение Совбеза готовый альтернативный проект, содержащий важнейшие положения.
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссияМария ЗахароваСовет Безопасности ООНООНОрмузский проливБахрейнВасилий Небензя
 
 
