Выплата при заключении контракта на службу в Югре составляет 4,1 миллиона - РИА Новости, 08.04.2026
12:04 08.04.2026
Выплата при заключении контракта на службу в Югре составляет 4,1 миллиона

Выплата при заключении контракта на службу в Югре составляет 4,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу
Инструктора пункта отбора на военную службу работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Инструктора пункта отбора на военную службу работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Единовременная выплата при заключении контракта на военную службу в ХМАО — Югре составляет 4,1 миллиона рублей с учетом федеральных и муниципальных средств, сообщает пресс-служба правительства округа.
Гарантированный годовой доход контрактника — не менее 6,6 миллиона рублей. При возможности списания долгов до 10 миллионов рублей, а также с учетом льгот и региональных выплат общий объем материальной поддержки за первый год службы может достигать 18,5 миллиона рублей.
Бойцам из Югры предоставляются дополнительные льготы: материально техническая поддержка — каждому выдают тактический рюкзак со снаряжением и обмундированием, а по запросу командира часть регион может закупить и передать специализированное оборудование; иногородним компенсируют проезд из любой точки России и обеспечивают проживание, питание и трансфер на период оформления и подписания контракта.
Также предусмотрены дополнительные выплаты, например 500 тысяч рублей при ранении или контузии и 100 тысяч рублей за государственную награду.
Заключить контракт может гражданин России из любого региона, а также иностранный гражданин или лицо без гражданства — прописка в Югре при этом не требуется.
В регионе реализуется более 30 мер поддержки участников СВО, среди которых — компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, помощь в газификации жилья, выплаты при поступлении детей в учебные заведения, юридическая поддержка, комплексное сопровождение при получении ранений и приоритетное переселение из аварийного жилья.
Для Югры помощь и поддержка семьям военнослужащих – в приоритете. За каждой из них закрепляется соцработник, который поможет в решении любой ситуации. Кроме того, предусмотрен целый ряд льгот и гарантий.
 
