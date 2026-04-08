Инструктора пункта отбора на военную службу работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу

Выплата при заключении контракта на службу в Югре составляет 4,1 миллиона

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Единовременная выплата при заключении контракта на военную службу в ХМАО — Югре составляет 4,1 миллиона рублей с учетом федеральных и муниципальных средств, сообщает пресс-служба правительства округа.

Гарантированный годовой доход контрактника — не менее 6,6 миллиона рублей. При возможности списания долгов до 10 миллионов рублей, а также с учетом льгот и региональных выплат общий объем материальной поддержки за первый год службы может достигать 18,5 миллиона рублей.

Бойцам из Югры предоставляются дополнительные льготы: материально техническая поддержка — каждому выдают тактический рюкзак со снаряжением и обмундированием, а по запросу командира часть регион может закупить и передать специализированное оборудование; иногородним компенсируют проезд из любой точки России и обеспечивают проживание, питание и трансфер на период оформления и подписания контракта.

Также предусмотрены дополнительные выплаты, например 500 тысяч рублей при ранении или контузии и 100 тысяч рублей за государственную награду.

Заключить контракт может гражданин России из любого региона, а также иностранный гражданин или лицо без гражданства — прописка в Югре при этом не требуется.

В регионе реализуется более 30 мер поддержки участников СВО, среди которых — компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, помощь в газификации жилья, выплаты при поступлении детей в учебные заведения, юридическая поддержка, комплексное сопровождение при получении ранений и приоритетное переселение из аварийного жилья.