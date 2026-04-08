07:48 08.04.2026 (обновлено: 10:50 08.04.2026)
Число посетителей зоопарка в Японии благодаря макаке Панчу выросло

© РИА Новости / Ren NakaМакак Панч с другой макакой
ТОКИО, 8 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Благодаря мировой известности детеныша японской макаки Панча, мать которому заменила плюшевая игрушка, число посетителей зооботанического парка города Итикава выросло почти в четыре раза, рассказал РИА Новости его глава Такаси Ясунага.
"С февраля (когда были выложены первые видео с Панчем в соцсети Х - ред.) число посетителей очень возросло. Если в феврале прошлого года было 20 тысяч посетителей, то в этом году в феврале их стало уже 47 тысяч. В марте прошлого года к нам пришли 24 тысячи человек, а в этом году - 90 тысяч! То есть число посетителей зоопарка Итикава выросло в несколько раз", - рассказал Ясунага.
Панч стал всемирно знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором детеныш макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана. С февраля его выпустили к стае и с тех пор он отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Трогательные сцены, как отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, завоевали сердца тысяч людей по всему миру.
