В Тель-Авиве второй раз за полчаса прогремели взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Громкие взрывы прогремели второй раз за полчаса в районе Тель-Авива после того, как армия Израиля зафиксировала очередную ракетную атаку, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим в городе и в центральной части Израиля два раза в течение получаса сработала воздушная тревога. Были также слышны взрывы, предположительно, из-за работы ПВО.
Израильская полиция сообщала, что ракетные осколки упали в нескольких местах в районе Тель-Авива, данных о пострадавших не поступало.