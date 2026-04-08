Россиянам рассказали о переносе выходного в начале мая
02:26 08.04.2026 (обновлено: 12:28 08.04.2026)
Россиянам рассказали о переносе выходного в начале мая

РИА Новости: 11 мая будет выходным днем, так как День Победы выпадает на субботу

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На День Победы россияне будут отдыхать три дня, поскольку праздник выпадает на субботу, а выходной переносится на понедельник, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
"В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая (ближайший рабочий день), это при пятидневной рабочей неделе", — сказала она.
До этого россияне отдыхали три дня подряд на День защитника Отечества — с 21 по 23 февраля — и на Международный женский день — с 7 по 9 марта.​ Трехдневные выходные ждут их и в честь Дня весны и труда — с 1 по 3 мая.
Производственный календарь на май 2026
