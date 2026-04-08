Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Смородьковка в Харьковской области, Татьяновка, Щурово, Пришиб и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
