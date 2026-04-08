Рютте прибыл на встречу с Трампом в Белом доме

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом на фоне резких заявлений американского лидера о неспособности альянса выполнять свои обязательства перед США, сообщает журналистский пул.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп намерен провести с Рютте очень откровенный и прямой разговор позднее в среду на фоне своей критики в адрес альянса. Левитт добавила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.
Генсек НАТО прибыл в Белый дом около 15.00 по местному времени (22.00 мск) после серии встреч в госдепартаменте, в том числе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.
Как следует из расписания Белого дома, встреча Трампа с Рютте пройдет без участия прессы.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать.
Кроме того, американский лидер сообщил, что он готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
