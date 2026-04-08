Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде мужчина угнал автомобиль и врезался в столб
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 08.04.2026 (обновлено: 17:21 08.04.2026)
В Волгограде мужчина угнал автомобиль и врезался в столб

В Волгограде мужчина угнал автомобиль на глазах у хозяйки и врезался в столб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Мужчина в Волгограде угнал Kia Rio, пока хозяйка автомобиля загружала вещи в багажник, но, не справившись с управлением, врезался в столб, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в главке, в полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением об угоне автомобиля.
«
"По словам заявительницы, в момент происшествия она загружала личные вещи в багажник заведенного автомобиля. Внезапно к ней подбежал неизвестный мужчина и потребовал передать ему ключи от транспортного средства. Получив отказ, злоумышленник воспользовался тем, что ключ находился в замке зажигания, сел за руль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.
По информации ГУ МВД, уехать далеко на угнанной машине злоумышленнику не удалось, потому что, не справившись с управлением, он врезался в столб. К месту ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело.
ПроисшествияВолгоградМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Kia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала