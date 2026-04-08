В Волгограде мужчина угнал автомобиль и врезался в столб

ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Мужчина в Волгограде угнал Kia Rio, пока хозяйка автомобиля загружала вещи в багажник, но, не справившись с управлением, врезался в столб, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в главке, в полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением об угоне автомобиля.
"По словам заявительницы, в момент происшествия она загружала личные вещи в багажник заведенного автомобиля. Внезапно к ней подбежал неизвестный мужчина и потребовал передать ему ключи от транспортного средства. Получив отказ, злоумышленник воспользовался тем, что ключ находился в замке зажигания, сел за руль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.
По информации ГУ МВД, уехать далеко на угнанной машине злоумышленнику не удалось, потому что, не справившись с управлением, он врезался в столб. К месту ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело.