Русская красотка ушла из волейбола в модели: ее фото все объясняют

О 22-летней Дарье Заманской, начиная с ее появления в молодежной команде казанского "Динамо-Ак Барс", специалисты говорили как о восходящей звезде отечественного волейбола. Она успела стать чемпионкой России 2024 года, а до этого чемпионкой Европы-2020 и чемпионкой мира-2021 среди девушек, а также бронзовым призером молодежного ЧМ-2021. Решение в 20 лет завершить столь удачно начавшуюся карьеру стало полной неожиданностью. Сама Дарья ничего не прокомментировала, а озвучил вердикт о расставании с большим спортом ее молодой человек, доигровщик "Зенита-Казань" Михаил Лабинский. О том, почему российский волейбол лишился потенциальной звезды, в материале РИА Новости Спорт.
Как все начиналось
Заниматься волейболом Дарья начала в Санкт-Петербурге. Ее отец - известный баскетболист Игорь Заманский, но в близлежащей детской спортивной школе баскетбольного отделения не было, а тренер волейбольного, Ольга Князева, проявила настойчивость. "Мы с женой не давили на дочку, - рассказал РИА Новости "Спорт" Игорь Заманский, возглавляющий сейчас молодежный департамент баскетбольного "Зенита" - Она выбрала волейбол, который ей сразу понравился. В баскетбол мы играем, когда Даша приезжает в отпуск. У неё очень мягкая кисть, и она могла бы преуспеть и в баскетбольной площадке. В волейбол тоже с ней играем, но тут у меня без шансов".
© Фото : Социальные сети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
© Фото : Социальные сети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
В детстве Дарья чем только ни занималась: и рисованием, и хореографией, и французским языком, ходила в развивающий детский кружок при Русском музее. Она всегда была подвижным ребенком, и было понятно, что спортивной карьеры не миновать. В 14 лет Дарью пригласили в лучшую на сегодняшний день в российском женском волейболе академию в Казани.
"Конечно, страшно было отпускать домашнего ребенка за тридевять земель, - рассказала РИА Новости Спорт Мария Заманская. - Я ведь до этого всегда ездила с дочкой на соревнования. Даже мысли были захватить ее младшего брата и переехать в Казань. За время карьеры Игоря уже накопила опыт жизни в разных городах. Только в тот момент у Саши, который сейчас уже играет в молодежной команде "Зенита", успешно развивалась баскетбольная карьера, и что-то менять было бы неправильно. В Казани нам понравилось все: зал, девочки, тренер Николай Сорогин, который сразу же поверил в перспективы дочки. Хотя тогда ее рост был всего 174 см. Это сейчас у нее уже 185".
Через академию "Динамо - Ак Барс" прошло немало юных волейболисток, чьи родители добились успехов в спорте. Закрепилась в основной команде доигровщица Полина Ковалева, дочка бронзового призера чемпионата мира по академической гребле, а ныне главного тренера сборной России Дмитрия Ковалева. У ее тезки Емельяненко отец - Александр, известный мастер смешанных единоборств, а мама, Ольга Горохова, призер чемпионатов России по баскетболу. Отец Анастасии Волковой - олимпийский чемпион Лондона Александр Волков, а на позицию либеро тренеры молодежного проекта "Динамо - Ак Барса" готовят Анастасию Вербову, дочку главного тренера "Зенита - Казань", блиставшего в этом амплуа и в клубах, и в сборной России.
© Фото : Социальные сети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
© Фото : Социальные сети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
Могла стать суперзвездой волейбола
Даже в такой звездой по именам компании Заманская выделялась. "Даша многих очаровала и очень быстро повзрослела, - отмечала тренер молодежной команды "Динамо - Ак Барс" серебряный призер Олимпиады в Сиднее Инесса Коркмаз. - Она всегда всегда хорошо принимала, а за время пребывания в Казани прибавила в нападении. Уверена, что она принесет немало пользы основной команде".
В 18 лет Заманская дебютировала в Суперлиге, уверенно заменив на площадке доминиканскую легионерку Бетанию де ла Крус. Выделялась она и в юниорских. и молодежной сборной России, Дарью вызывали на контрольные матчи взрослой сборной России. Все хорошо было у домашней питерской девочки, быстро освоившейся в Казани, и в личной жизни. Казалось, ее ждет долгая и успешная карьера. И вдруг в 20 лет Заманская объявила, что не хочет больше оставаться в волейболе.
© Фото : Соцсети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
© Фото : Соцсети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
Никаких серьезных травм, препятствующих продолжению выступлений за "Динамо - Ак Барс" и сборную, не было. Хотя озвучивший решение своей девушки Лабинский и указал на этот момент как одну из главных причин решения завязать с волейболом. Как подчеркивают родители Дарьи, она закрытый человек и никогда публично не раскрывает душу, не жалуется на трудности и не выносит в прессу свои обиды.
Осенью 2024-го казанский клуб в статусе действующего чемпиона России приехал в Санкт-Петербург на матч против "Ленинградки". Планировал взять на этой игре большое интервью у Дарьи, благо, давно знал ее отца. Только в составе "Динамо - Ак Барса" ее не оказалось. "Мы перевели Заманскую в молодежную команду, - сказал тренер Зоран Терзич. - Вернется ли она в основную? Не знаю, не знаю".
Именно конфликт или, если использовать более мягкое определение, недопонимание между игроком и тренером привели к тому, что контракт с "Динамо - Ак Барсом" Заманская расторгнула по обоюдному согласию. "Для Даши очень важно доверие со стороны тренера, - отметила в разговоре с РИА Новости Спорт ее мама. - Она всегда нравилась тренерам команд, в которых играла".
© Фото : Соцсети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
© Фото : Соцсети Дарьи Заманской
Волейболистка Дарья Заманская
Карьера модели
Ни возвращаться в родной город, где теперь уже есть сразу две команды волейбольной Суперлиги, "Ленинградка" и "Корабелка", ни пытаться перезапустить волейбольную карьеру в других городах Дарья не стала. Осталась в Казани, где у нее есть любимый человек, и начала карьеру модели. Можно сказать, решила продолжить еще одну семейную традицию.
Ведь мама Даши является обладателем престижного звания "Супермодель России-1997". Поработала Мария Заманская в модельном бизнесе и во Франции. Правда, никогда не считала это занятие главным в жизни. Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского университета, счастлива в семейной жизни. Да и у Игоря Заманского есть титул "Мистер Баскетбол", которым его отметили организаторы популярного турнира по стритболу на Дворцовой площади.
Пока в модельном бизнесе у Дарьи все складывается великолепно. Она стала участницей конкурса "Мисс Россия-2025", который прошел осенью. Для участия в нем было подано около 90 тысяч заявок. Организаторы отобрали 50 достойнейших красавиц. По итогам конкурса, корону королевы получила Анастасия Венза из Подмосковья, а Заманская вошла в топ-20. В специальной номинации "Лучший благотворительный проект" (это обязательная часть конкурсов красоты) Заманская в первой десятке. Кстати, представляла Дарья Санкт-Петербург. И, пожалуй, только Терзич виноват, что не Татарстан.
В российской Суперлиге были случаи, когда волейболистки, завершившие было карьеру из-за эмоционального выгорания, возвращались на площадку после длительной паузы. Только вряд ли стоит ожидать возвращения Заманской . "Меня с детства привлекал модельный бизнес, - сказала она в интервью организаторам конкурса "Мисс Россия". - Очень любила рассматривать мамины фотографии, но все же главной темой для обсуждения у нас в семье всегда был спорт. Сейчас для меня в приоритете модельный бизнес. Планирую развиваться в этом направлении".
Да и бойфренд поддерживает ее решение, о чем Лабинский успел рассказать в нескольких интервью.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастница национального конкурса "Мисс Россия 2025" Дарья Заманская (Санкт-Петербург)
Участница национального конкурса "Мисс Россия 2025" Дарья Заманская (Санкт-Петербург)